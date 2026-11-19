От тях 850 млн. евро са за директни плащания, а 230 млн. евро - за национални помощи. Още 51 млн. евро ще бъдат насочени към възстановяване на част от акциза върху горивата за земеделие.

138 Снимка: БТА

Над 1,9 млрд. евро ще бъдат насочени към подпомагане на земеделските производители през 2027 г. От тях над 1,6 млрд. евро са европейски средства, които ще бъдат предоставени чрез бюджета на Държавен фонд "Земеделие". Това съобщи министърът на земеделието и храните Пламен Абровски при представянето на приоритетите на ведомството и проекта на бюджет за следващата година, предаде БТА.

Най-голямото перо са директните плащания, за които са предвидени 850 млн. евро. Те включват подкрепа за доходите на малките и средните стопанства, екосхеми и обвързано подпомагане.

Още 660 млн. евро са заложени за развитие на селските райони по Стратегическия план за развитие на земеделието. За секторни инвестиции и пазарни мерки са предвидени 93 млн. евро, включително подкрепа за лозаро-винарството, пчеларството, производителите на плодове и зеленчуци. За рибарство и аквакултури са заложени 25 млн. евро.

От националния бюджет ще бъдат осигурени 230 млн. евро за държавни помощи. Предвидени са и 51 млн. евро за възстановяване на част от акциза върху газьола, използван в земеделското производство.

Основен приоритет на Министерството на земеделието през 2027 г. ще бъде запазването и развитието на водните ресурси и напоителната инфраструктура. За тази цел са планирани инвестиции от 35 млн. евро.

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Предвижда се пълна инвентаризация и дигитализация на напоителните канали в страната, като първоначално ще бъдат обхванати съоръженията на държавното дружество "Напоителни системи". Ще започне и изграждането на система за наблюдение и контрол на водните нива и обемите в язовирите, управлявани от дружеството.

Целта е държавата да разполага с актуална информация за водните количества и възможностите за напояване, както и да може да реагира своевременно при опасно повишаване на нивата на язовирите. В момента министерството разработва подобна система за 19-те язовира от национално и стратегическо значение, които са под негово управление.

Паралелно ще започне проектиране на язовирите на "Напоителни системи", за да се установи състоянието им и да се осигури готовност за бъдещи ремонти. По думите на Абровски през последните години в тези съоръжения почти не са правени инвестиции.

Сред планираните проекти е и предпроектно проучване за първия етап от изграждането на напоителната система "Малък Преславец". Съоръжението започва да се изгражда още през 80-те години, но проектът е изоставен през следващото десетилетие. Помпите в изградената край Тутракан помпена станция вече липсват. След завършването на двата етапа на системата ще може да се осигури напояване на над 1 млн. декара земеделски площи, включително в цяла Добруджа. Само първият етап ще обхване над 400 000 декара.

През 2027 г. България ще започне и собствен проект за контролирано предизвикване на валежи чрез въздействие върху облаците. Абровски даде за пример Румъния, която от години използва тази технология. "Всяка една капка вода, която природата осигурява, трябва да бъде включена във водния баланс на държавата", посочи министърът.

В бюджета са предвидени средства и за започване на пълна национална горска инвентаризация, която трябва да осигури актуална информация за състоянието на горите и да подпомогне бъдещото им управление.

За Селскостопанската академия са заложени 46,3 млн. евро, или с 3 млн. евро повече спрямо 2026 г. Според Абровски науката и иновациите трябва да имат по-пряка връзка с практическите нужди на земеделските производители.

По отношение на администрацията министърът съобщи за съкращаване на общо 757 щатни бройки в структурите към ведомството. За възнагражденията на служителите са предвидени средства за индексация на заплатите с 5% през 2027 г., както и за запазване на нетните им доходи във връзка с промяната на осигурителния модел.

В отговор на въпрос за ваксинацията на животните Абровски заяви, че при необходимост държавата ще осигури финансиране за всички дейности по нея.

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