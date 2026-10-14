Институцията апелира страните да намалят разходите, дефицитите и дълга, предупреждавайки, че забавянето ще направи корекцията по-болезнена

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Международният валутен фонд (МВФ) призова развитите икономики и други държави да предприемат спешни мерки за намаляване на държавните разходи, дефицитите и нивата на дълга, предупреждавайки, че всяко забавяне ще направи задачата по-трудна в следващите години.

Родриго Валдес, ръководител на отдела за фискални въпроси на МВФ, заяви, че нарастващите доходности по държавните облигации увеличават фискалния натиск в момент, когато средният публичен дълг е на път да достигне 100% от брутния вътрешен продукт - най-високото ниво от Втората световна война насам. Това оставя на страните по-малък марж за отлагане.

"Времето е сега", подчерта Валдес, като посочи необходимостта повечето държави да започнат фискална консолидация.

Средната 10-годишна доходност по държавните облигации на страните от Г-7 се е повишила с над 110 базисни пункта между февруари и септември, достигайки най-високото си ниво от почти две десетилетия, съобщи МВФ.

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Фондът прогнозира, че ефективната средна цена на държавното финансиране ще нарасне до 3,7% до 2031 г. от 2,3% през 2021 г. В редица страни лихвите по дълга вече надвишават очакваните номинални темпове на растеж, което допълнително затруднява стабилизирането на дълга.

МВФ отбеляза също, че фискалните резултати са по-лоши от очакваното и че колкото повече се отлага корекцията, толкова по-болезнена ще стане тя.

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