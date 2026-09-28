Екипът, ръководен от Фабиан Борнхорст, ще проведе срещи с правителството, БНБ, бизнеса и други заинтересовани страни; следващата консултация по член IV е планирана за началото на 2027 г.

3099 Снимка: БТА

Мисия на Международния валутен фонд (МВФ), ръководена от Фабиан Борнхорст, пристига днес в София. Екипът ще работи в България до 2 октомври. Информацията съобщи старшият регионален представител на МВФ за Централна, Източна и Югоизточна Европа Карлос Мулас Гранадос, цитиран от пресофиса на Фонда.

По време на посещението представителите на МВФ ще проведат срещи с членове на правителството, представители на централната банка, частния сектор и други заинтересовани страни. Основна тема на разговорите ще бъдат текущите икономически и финансови развития в България.

Визитата е част от регулярния ангажимент на Фонда за наблюдение на икономическите процеси и диалог с държавите членки. Тя не представлява редовната консултация по член IV, която за България се очаква да бъде проведена в началото на 2027 г.

Последната редовна мисия на МВФ в България се проведе от 10 до 23 септември 2025 г. Тя също беше ръководена от Фабиан Борнхорст и беше част от консултацията по член IV. Тогава екипът разговаря с представители на правителството, БНБ, бизнеса, синдикати, банки и други организации.

В заключението си от септември 2025 г. МВФ оцени икономическия импулс в България като силен, но обърна внимание на повишената инфлация, бързия ръст на кредитите и динамиката на пазара на недвижими имоти. Фондът отбеляза също, че ръстът на заплатите изпреварва производителността.

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Сред посочените от Фонда тогава приоритети бяха фискалната дисциплина, контролирането на рисковете във финансовия сектор, структурните реформи и повишаването на производителността. МВФ препоръча и по-ефективно насочване на публичните инвестиции, включително чрез средствата по Плана за възстановяване и устойчивост.

Фондът прогнозираше в рамките на оценката от 2025 г. ръст на БВП от около 3% през 2025 и 2026 г., като предупреди за рискове, свързани с продължително силно вътрешно търсене, инфлационен натиск, бърз кредитен растеж и външната икономическа несигурност. Тези данни са от предходната оценка и не представляват нова прогноза от започващата днес мисия.

В окончателния си доклад, публикуван през ноември 2025 г., МВФ посочи като важни за средносрочния растеж реформите в институциите и управлението, инвестициите в човешки капитал, участието на пазара на труда и подобряването на публичните инвестиции.

Следващата официална консултация по член IV за България е планирана за началото на 2027 г. Дотогава настоящото посещение ще даде възможност на експертите на Фонда да обсъдят с българските институции и бизнеса актуалното състояние и развитието на икономиката.

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