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Мисия на Международния валутен фонд (МВФ), ръководена от Фабиан Борнхорст, пристига днес в София. Екипът ще работи в България до 2 октомври. Информацията съобщи старшият регионален представител на МВФ за Централна, Източна и Югоизточна Европа Карлос Мулас Гранадос, цитиран от пресофиса на Фонда.

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По време на посещението представителите на МВФ ще проведат срещи с членове на правителството, представители на централната банка, частния сектор и други заинтересовани страни. Основна тема на разговорите ще бъдат текущите икономически и финансови развития в България.

Визитата е част от регулярния ангажимент на Фонда за наблюдение на икономическите процеси и диалог с държавите членки. Тя не представлява редовната консултация по член IV, която за България се очаква да бъде проведена в началото на 2027 г.

Последната редовна мисия на МВФ в България се проведе от 10 до 23 септември 2025 г. Тя също беше ръководена от Фабиан Борнхорст и беше част от консултацията по член IV. Тогава екипът разговаря с представители на правителството, БНБ, бизнеса, синдикати, банки и други организации.

В заключението си от септември 2025 г. МВФ оцени икономическия импулс в България като силен, но обърна внимание на повишената инфлация, бързия ръст на кредитите и динамиката на пазара на недвижими имоти. Фондът отбеляза също, че ръстът на заплатите изпреварва производителността.

Сред посочените от Фонда тогава приоритети бяха фискалната дисциплина, контролирането на рисковете във финансовия сектор, структурните реформи и повишаването на производителността. МВФ препоръча и по-ефективно насочване на публичните инвестиции, включително чрез средствата по Плана за възстановяване и устойчивост.

Фондът прогнозираше в рамките на оценката от 2025 г. ръст на БВП от около 3% през 2025 и 2026 г., като предупреди за рискове, свързани с продължително силно вътрешно търсене, инфлационен натиск, бърз кредитен растеж и външната икономическа несигурност. Тези данни са от предходната оценка и не представляват нова прогноза от започващата днес мисия.

В окончателния си доклад, публикуван през ноември 2025 г., МВФ посочи като важни за средносрочния растеж реформите в институциите и управлението, инвестициите в човешки капитал, участието на пазара на труда и подобряването на публичните инвестиции.

Следващата официална консултация по член IV за България е планирана за началото на 2027 г. Дотогава настоящото посещение ще даде възможност на експертите на Фонда да обсъдят с българските институции и бизнеса актуалното състояние и развитието на икономиката.

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