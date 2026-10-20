Международният валутен фонд отчита нарастващи рискове заради огромните инвестиции в AI. Рязък спад на акциите може да предизвика сътресения далеч отвъд технологичния сектор

4572 Снимка: iStock by Getty Images

Международният валутен фонд (МВФ) предупреждава, че евентуално спукване на балона около изкуствения интелект може да предизвика сериозни сътресения на световните финансови пазари. Огромните инвестиции в AI стимулират икономическия растеж, но засега очакваните печалби не винаги оправдават вложените средства.

В последния си доклад за глобалната финансова стабилност фондът посочва, че пазарите стават все по-зависими от инвестициите в изкуствен интелект. Ако приходите на компаниите не нараснат достатъчно бързо, за да оправдаят високите им оценки, акциите им могат рязко да поевтинеят. Подобна корекция би могла да се разпространи и към останалата част от световната икономика.

Един от основните рискове е нарастващото задлъжняване. Най-големите оператори на центрове за данни, известни като хиперскейлъри, заемат все повече средства за разширяване на инфраструктурата си. В същото време инвеститорите използват заеми, за да купуват акции на компании от AI сектора, което увеличава потенциалните загуби при спад на пазара.

"Нарастващият ливъридж може да се превърне в катализатор за подобна корекция", предупреждава МВФ в публикация за резултатите от анализа си.

Фондът обръща внимание и на взаимното финансиране между компаниите в сектора. Технологични гиганти инвестират огромни суми в партньори, които впоследствие използват част от получените средства, за да купуват техните продукти и услуги. Така финансовото състояние на отделните участници става все по-тясно обвързано.

Какво движи бизнеса днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Показателен пример е Nvidia и OpenAI. Nvidia инвестира в компанията за изкуствен интелект и участва във финансирането на нейната инфраструктура, докато OpenAI е сред големите клиенти на Nvidia заради нуждата си от чипове за обучение и работа на AI моделите. Така част от средствата, вложени в развитието на OpenAI, могат да се върнат към Nvidia под формата на приходи от продажби.

Според МВФ проблемът е, че подобни сделки могат да създават впечатление за по-голяма финансова устойчивост, отколкото действително съществува. Ако ключова компания се представи по-слабо от очакваното, това може да понижи прогнозите за приходите и оценките на инвестициите, а оттам да намали и стойността на натрупаните задължения.

Преглед на 14 подобни сделки от 2023 г. насам показва около 300 милиарда долара инвестиции в дялов капитал и 650 милиарда долара дългово финансиране срещу ангажименти за бъдещи приходи в размер на 1,4 трилиона долара.

МВФ предупреждава и за други рискове за финансовата стабилност. Сред тях са повишаването на доходността по държавните облигации, което оскъпява финансирането, както и възможността за мащабна кибератака срещу критични държавни или финансови институции. Усъвършенстваните AI модели биха могли да подпомогнат подобни атаки.

Предупреждението идва на фона на продължаващите съмнения дали огромните инвестиции в изкуствен интелект ще донесат очакваната възвръщаемост. По-рано през октомври съобщения за по-слаби от очакваното финансови перспективи на OpenAI засилиха опасенията, че пътят на компанията към рентабилност може да се окаже по-дълъг.

МВФ не твърди, че сривът е неизбежен. Анализът му обаче подчертава, че ако високите пазарни оценки, дълговото финансиране и взаимните инвестиции се окажат неоправдани, последствията няма да се ограничат до технологичните компании.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.