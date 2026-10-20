МВФ предупреждава за балон при ИИ, който може да разтърси световната икономика
Международният валутен фонд отчита нарастващи рискове заради огромните инвестиции в AI. Рязък спад на акциите може да предизвика сътресения далеч отвъд технологичния сектор
Международният валутен фонд (МВФ) предупреждава, че евентуално спукване на балона около изкуствения интелект може да предизвика сериозни сътресения на световните финансови пазари. Огромните инвестиции в AI стимулират икономическия растеж, но засега очакваните печалби не винаги оправдават вложените средства.
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В последния си доклад за глобалната финансова стабилност фондът посочва, че пазарите стават все по-зависими от инвестициите в изкуствен интелект. Ако приходите на компаниите не нараснат достатъчно бързо, за да оправдаят високите им оценки, акциите им могат рязко да поевтинеят. Подобна корекция би могла да се разпространи и към останалата част от световната икономика.
Един от основните рискове е нарастващото задлъжняване. Най-големите оператори на центрове за данни, известни като хиперскейлъри, заемат все повече средства за разширяване на инфраструктурата си. В същото време инвеститорите използват заеми, за да купуват акции на компании от AI сектора, което увеличава потенциалните загуби при спад на пазара.
"Нарастващият ливъридж може да се превърне в катализатор за подобна корекция", предупреждава МВФ в публикация за резултатите от анализа си.
Фондът обръща внимание и на взаимното финансиране между компаниите в сектора. Технологични гиганти инвестират огромни суми в партньори, които впоследствие използват част от получените средства, за да купуват техните продукти и услуги. Така финансовото състояние на отделните участници става все по-тясно обвързано.
Показателен пример е Nvidia и OpenAI. Nvidia инвестира в компанията за изкуствен интелект и участва във финансирането на нейната инфраструктура, докато OpenAI е сред големите клиенти на Nvidia заради нуждата си от чипове за обучение и работа на AI моделите. Така част от средствата, вложени в развитието на OpenAI, могат да се върнат към Nvidia под формата на приходи от продажби.
Според МВФ проблемът е, че подобни сделки могат да създават впечатление за по-голяма финансова устойчивост, отколкото действително съществува. Ако ключова компания се представи по-слабо от очакваното, това може да понижи прогнозите за приходите и оценките на инвестициите, а оттам да намали и стойността на натрупаните задължения.
Преглед на 14 подобни сделки от 2023 г. насам показва около 300 милиарда долара инвестиции в дялов капитал и 650 милиарда долара дългово финансиране срещу ангажименти за бъдещи приходи в размер на 1,4 трилиона долара.
МВФ предупреждава и за други рискове за финансовата стабилност. Сред тях са повишаването на доходността по държавните облигации, което оскъпява финансирането, както и възможността за мащабна кибератака срещу критични държавни или финансови институции. Усъвършенстваните AI модели биха могли да подпомогнат подобни атаки.
Предупреждението идва на фона на продължаващите съмнения дали огромните инвестиции в изкуствен интелект ще донесат очакваната възвръщаемост. По-рано през октомври съобщения за по-слаби от очакваното финансови перспективи на OpenAI засилиха опасенията, че пътят на компанията към рентабилност може да се окаже по-дълъг.
МВФ не твърди, че сривът е неизбежен. Анализът му обаче подчертава, че ако високите пазарни оценки, дълговото финансиране и взаимните инвестиции се окажат неоправдани, последствията няма да се ограничат до технологичните компании.