Рязък спад на доверието на инвеститорите в сектора AI може да разклати финансовата стабилност и да забави икономическия растеж, заяви Кристалина Георгиева

2092 Снимка: AP Photo/Jose Luis Magana/БТА

Световната икономика в момента се крепи до голяма степен на изкуствения интелект (AI), а прекомерната зависимост от този сектор създава рискове за финансовата стабилност. Това предупреди управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева.

В интервю за CNBC, проведено в кулоарите на срещата на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) във Филипините, Георгиева посочи, че внезапен спад на инвестиционното доверие и оттегляне на капитали от сектора на изкуствения интелект могат да отслабят икономическия растеж.

"Световната икономика стои на 1 крак - този на изкуствения интелект. Ако този крак се разклати, това може да доведе до проблеми с финансовата стабилност", предупреди тя.

Според оценки на МВФ кръговото финансиране между компаниите за изкуствен интелект вече надхвърля 1 трлн. долара, като 2/3 от тази сума са осигурени чрез дълг. При този модел инвестирани в дадена компания средства в крайна сметка се връщат към инвеститора под формата на поръчки за продукти или услуги. "Това не е огромен мащаб, но нарастването е бързо", коментира Георгиева.

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В центъра на тези финансови взаимоотношения е американският производител на чипове Nvidia. През последния месец от пазарната капитализация на компанията бяха заличени над 1 трлн. долара. Разпродажбите на акции на дружества, свързани с изкуствения интелект, бяха засилени и от последиците от разкритията за извънбрачни връзки на бившия главен изпълнителен директор на "Енвидиа" Дженсън Хуанг, включително с жена, заподозряна за китайска шпионка. Това отново насочи вниманието към ролята на компанията като ключов финансов участник в изграждането на инфраструктурата за изкуствен интелект.

Анализаторът на Ю Би Ес Тим Аркури оцени в скорошен доклад, че оттегляне на финансирането от страна на Nvidia може лесно да изтегли от системата 50 млрд. долара или повече. Рискът се засилва от факта, че покачващите се лихвени проценти вече оскъпяват заемите за компаниите.

Предупреждението на Георгиева идва на фона на ролята на инвестициите в изкуствен интелект като един от основните двигатели на световната икономика. Те подкрепят както търговията, така и инвестиционната активност.

През октомври МВФ повиши прогнозата си за растежа на световната икономика през 2026 г. до 3,1%. Причината е, че големите икономики разчитат все повече на инвестициите в изкуствен интелект, за да поддържат растежа на фона на енергийната криза, предизвикана от войната с Иран.

Фондът оценява, че около 40% от работната сила в света ще бъде засегната от навлизането на изкуствения интелект. Според анализ на "Кепитъл Икономикс" до 80% от скорошното увеличение на световния износ може да се дължи на стоки, свързани с тази технология.

Георгиева обаче предупреди, че ентусиазмът на инвеститорите изпреварва реалните резултати, които технологията е доказала, че може да постигне. По думите ѝ пазарните оценки се покачват, защото инвеститорите често прибързват с очакванията си, което прави "някои корекции" неизбежни.

Още през октомври МВФ предупреди, че разочарование от развитието на изкуствения интелект в краткосрочен план може да предизвика хаотична корекция на различни класове активи. При най-неблагоприятния сценарий, ако технологията не оправдае високите пазарни очаквания, цените на американските акции могат да спаднат с 20% през 2026 г., а световното производство да се окаже с 1,1% под базовата прогноза до 2028 г.

През последните седмици акциите на световните пазари, включително на американските производители на чипове, бяха подложени на сериозни разпродажби. Интересът на инвеститорите към компаниите, свързани с изкуствения интелект, ще бъде подложен на ново изпитание тази седмица преди публикуването на финансовите резултати на Nvidia и очакваното мащабно листване на компанията Anthropic.

еоргиева определи последните колебания на пазарите като "подредени" и заяви, че засега няма признаци те да прераснат в сътресение, което да подкопае световната икономика. Тя обаче призова за повишено внимание: "Трябва да бъдем бдителни".

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