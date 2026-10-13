Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Международният валутен фонд (МВФ) понижи очакванията си за растежа на българската икономика през 2026 г. до 2,6% от досега прогнозираните 2,8%. Същевременно фондът повиши прогнозата си за средногодишната инфлация в страната от 3,8% на 4,9%. Това показва октомврийското издание на доклада "Световни икономически перспективи", публикувано днес, съобщи БТА.

Цените

За 2027 г. МВФ очаква икономическият растеж на България да се ускори до 2,7%. Това е подобрение спрямо прогнозата от април, когато фондът предвиждаше увеличение на брутния вътрешен продукт (БВП) с 2,5%. В същото време очакваната средногодишна инфлация за следващата година е повишена от 3,7% на 4,8%.

Значително влошаване има и в прогнозата за текущата сметка на платежния баланс, която отразява разликата между приходите на страната от износ на стоки, услуги и доходи от чужбина и плащанията за внос и към останалия свят. МВФ вече очаква дефицитът по текущата сметка да достигне 8% от БВП през 2026 г. при предишна оценка от 4%. За 2027 г. прогнозата също е ревизирана в негативна посока - до 6,6% от БВП спрямо очакваните през април 3,2%.

Очакванията за пазара на труда остават без промяна. Фондът прогнозира безработицата в България да намалее от 3,6% през 2025 г. до 3,4% през 2026 г. и 3,3% през 2027 г.

МВФ: Рязкото поскъпване на храните и енергията ще става все по-често
Виж още МВФ: Рязкото поскъпване на храните и енергията ще става все по-често

Според прогнозата на МВФ българската икономика ще продължи да расте значително по-бързо от средното за еврозоната, но ценовият натиск в страната ще остане по-силен. За валутния съюз фондът очаква икономически растеж от 1,1% и инфлация от 3,1% през 2026 г. През 2027 г. прогнозите са за увеличение на БВП с 1,2% и инфлация от 2,8%.

Оценката на МВФ за растежа на България през тази година е по-предпазлива от прогнозата на Министерството на финансите. В есенната си макроикономическа прогноза финансовото ведомство повиши очакванията си за растежа през 2026 г. от 2,6% на 3%, като се позова на по-добрите от очакваното данни за първата половина на годината. За 2027 г. министерството запази прогнозата си за растеж от 2,5%. То очаква средногодишна инфлация от 4,8% през 2026 г. и 4% през 2027 г., измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ).

Данните за инфлацията на двете институции не са напълно съпоставими, тъй като Министерството на финансите използва Хармонизирания индекс за потребителските цени, докато таблицата на МВФ за България представя средногодишното изменение на индекса на потребителските цени.

През септември международната рейтингова агенция "Фич" прогнозира растеж на българската икономика от 2,8% през 2026 г. и 2,9% през 2027 г. Агенцията повиши очакванията си за средногодишната инфлация през тази година от 3,8% на 4,9%, а за следващата - от 3,8% на 4%.

В началото на октомври Световната банка запази прогнозата си за растеж на българската икономика от 2,6% през 2026 г., но понижи очакванията си за 2027 г. от 2,9% на 2,6%. Според институцията по-високите цени на енергията и по-слабият растеж на търговските партньори ще ограничат икономическата активност.

Европейската банка за възстановяване и развитие очаква българският БВП да нарасне с 2,7% през 2026 г. и с 2,5% през 2027 г.

Октомврийската прогноза на МВФ очертава различни перспективи за Гърция, Румъния и Сърбия. Докато Румъния е изправена пред очаквано свиване на икономиката и висока инфлация, прогнозите за растежа на Сърбия са подобрени. За Гърция МВФ запазва очакванията си за икономически растеж от 1,8% през 2026 г. и повишава прогнозата за 2027 г. от 1,7% на 1,8%. В същото време инфлационните очаквания за страната са увеличени от 3,5% на 4,2% за тази година и от 2,7% на 3,6% за следващата. Прогнозата за безработицата също е ревизирана нагоре - от 7,4% на 8% през 2026 г. и от 7,1% на 7,6% през 2027 г.

За Румъния МВФ вече очаква икономиката да се свие с 0,5% през 2026 г., докато през април прогнозираше растеж от 0,7%. Очакванията за 2027 г. също са понижени - от 2,5% на 2,2%. Инфлацията в северната ни съседка се очаква да достигне 8,2% през 2026 г. при предишна прогноза от 7,8%. За 2027 г. оценката е повишена от 3,9% на 4,1%. МВФ очаква безработицата в Румъния да нарасне от 6% на 6,5% през 2026 г., докато прогнозата за следващата година остава 5,9%.

За разлика от България, Гърция и Румъния, Сърбия получава по-благоприятна оценка за икономическия си растеж. МВФ повишава прогнозата си за увеличението на БВП на страната от 2,8% на 3,3% през 2026 г. и от 3,5% на 4% през 2027 г. Сърбия е и единствената от четирите разглеждани държави, за която фондът понижава инфлационните си очаквания. Средногодишната инфлация се прогнозира на 3,1% през 2026 г. спрямо предишна оценка от 5,2%. За 2027 г. очакванията са намалени от 4,9% на 4,2%.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Нова гледна точка: Гардът на НСО блъска със засилка репортерката Днес
Нова гледна точка: Гардът на НСО блъска със засилка репортерката
33664
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод Лайф
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод
4374
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА Корнер
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА
10111
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1480
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2339
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5462
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2283
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3766
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1488
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
431