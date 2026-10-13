Фондът очаква дефицитът по текущата сметка да достигне 8% от БВП през 2026 г., а през 2027 г. икономиката да нарасне с 2,7%

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Международният валутен фонд (МВФ) понижи очакванията си за растежа на българската икономика през 2026 г. до 2,6% от досега прогнозираните 2,8%. Същевременно фондът повиши прогнозата си за средногодишната инфлация в страната от 3,8% на 4,9%. Това показва октомврийското издание на доклада "Световни икономически перспективи", публикувано днес, съобщи БТА.

За 2027 г. МВФ очаква икономическият растеж на България да се ускори до 2,7%. Това е подобрение спрямо прогнозата от април, когато фондът предвиждаше увеличение на брутния вътрешен продукт (БВП) с 2,5%. В същото време очакваната средногодишна инфлация за следващата година е повишена от 3,7% на 4,8%.

Значително влошаване има и в прогнозата за текущата сметка на платежния баланс, която отразява разликата между приходите на страната от износ на стоки, услуги и доходи от чужбина и плащанията за внос и към останалия свят. МВФ вече очаква дефицитът по текущата сметка да достигне 8% от БВП през 2026 г. при предишна оценка от 4%. За 2027 г. прогнозата също е ревизирана в негативна посока - до 6,6% от БВП спрямо очакваните през април 3,2%.

Очакванията за пазара на труда остават без промяна. Фондът прогнозира безработицата в България да намалее от 3,6% през 2025 г. до 3,4% през 2026 г. и 3,3% през 2027 г.

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Според прогнозата на МВФ българската икономика ще продължи да расте значително по-бързо от средното за еврозоната, но ценовият натиск в страната ще остане по-силен. За валутния съюз фондът очаква икономически растеж от 1,1% и инфлация от 3,1% през 2026 г. През 2027 г. прогнозите са за увеличение на БВП с 1,2% и инфлация от 2,8%.

Оценката на МВФ за растежа на България през тази година е по-предпазлива от прогнозата на Министерството на финансите. В есенната си макроикономическа прогноза финансовото ведомство повиши очакванията си за растежа през 2026 г. от 2,6% на 3%, като се позова на по-добрите от очакваното данни за първата половина на годината. За 2027 г. министерството запази прогнозата си за растеж от 2,5%. То очаква средногодишна инфлация от 4,8% през 2026 г. и 4% през 2027 г., измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ).

Данните за инфлацията на двете институции не са напълно съпоставими, тъй като Министерството на финансите използва Хармонизирания индекс за потребителските цени, докато таблицата на МВФ за България представя средногодишното изменение на индекса на потребителските цени.

През септември международната рейтингова агенция "Фич" прогнозира растеж на българската икономика от 2,8% през 2026 г. и 2,9% през 2027 г. Агенцията повиши очакванията си за средногодишната инфлация през тази година от 3,8% на 4,9%, а за следващата - от 3,8% на 4%.

В началото на октомври Световната банка запази прогнозата си за растеж на българската икономика от 2,6% през 2026 г., но понижи очакванията си за 2027 г. от 2,9% на 2,6%. Според институцията по-високите цени на енергията и по-слабият растеж на търговските партньори ще ограничат икономическата активност.

Европейската банка за възстановяване и развитие очаква българският БВП да нарасне с 2,7% през 2026 г. и с 2,5% през 2027 г.

Октомврийската прогноза на МВФ очертава различни перспективи за Гърция, Румъния и Сърбия. Докато Румъния е изправена пред очаквано свиване на икономиката и висока инфлация, прогнозите за растежа на Сърбия са подобрени. За Гърция МВФ запазва очакванията си за икономически растеж от 1,8% през 2026 г. и повишава прогнозата за 2027 г. от 1,7% на 1,8%. В същото време инфлационните очаквания за страната са увеличени от 3,5% на 4,2% за тази година и от 2,7% на 3,6% за следващата. Прогнозата за безработицата също е ревизирана нагоре - от 7,4% на 8% през 2026 г. и от 7,1% на 7,6% през 2027 г.

За Румъния МВФ вече очаква икономиката да се свие с 0,5% през 2026 г., докато през април прогнозираше растеж от 0,7%. Очакванията за 2027 г. също са понижени - от 2,5% на 2,2%. Инфлацията в северната ни съседка се очаква да достигне 8,2% през 2026 г. при предишна прогноза от 7,8%. За 2027 г. оценката е повишена от 3,9% на 4,1%. МВФ очаква безработицата в Румъния да нарасне от 6% на 6,5% през 2026 г., докато прогнозата за следващата година остава 5,9%.

За разлика от България, Гърция и Румъния, Сърбия получава по-благоприятна оценка за икономическия си растеж. МВФ повишава прогнозата си за увеличението на БВП на страната от 2,8% на 3,3% през 2026 г. и от 3,5% на 4% през 2027 г. Сърбия е и единствената от четирите разглеждани държави, за която фондът понижава инфлационните си очаквания. Средногодишната инфлация се прогнозира на 3,1% през 2026 г. спрямо предишна оценка от 5,2%. За 2027 г. очакванията са намалени от 4,9% на 4,2%.

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