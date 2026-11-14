Годишният договор на АПИ с „Автомагистрали“ е до 90 млн. евро при единични цени със 7 до 17% под пределните, докато прекратената 5-годишна поръчка струвала по 98 млн. евро на година

15656 Снимка: БТА

Твърдението за 32 процента по-висока цена за доставка и поставяне на мантинели не отговаря на реалните финансови параметри и почива на неверни данни, пише в позиция на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Тя е провокирана от публикации в няколко медии с внушението, че с "инхаус" процедура правителството ще възложи с 32 процента по-висока цена за доставка и поставяне на мантинели.

В позицията се посочва, че прекратената обществена поръчка за ограничителни системи беше с прогнозна стойност от 960 млн. лева без ДДС (около 491 млн. евро) за срок от пет години и за шестте района в страната. Това формира средногодишна прогнозна стойност от приблизително 98 млн. евро без ДДС за всички шест района.

За сравнение, максималната прогнозна стойност на договора между Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) и "Автомагистрали" ЕАД е 90 млн. евро за срок от една година и за шестте района. Трите процедури, обявени от "Автомагистрали" ЕАД, са за доставка на необходимите материали за изпълнение на договора. Общата им прогнозна стойност е малко над 89 млн. евро без ДДС.

Това означава, че са спестени около 9 млн. евро в сравнение със стойностите обявени в обществената поръчка, обявена от предходното правителство на Росен Желязков, която беше прекратена от настоящия регионален министър Иван Шишков.

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В медийните публикации също така се твърди, че по тази прекратена процедура за мантинели прогнозната стойност за 1 година за Северозападния район е била 5,965 милиона евро без ДДС, което не отговаря на фактите. Защото според заложените параметри в същата поръчка сумата е била около 14,3 млн. евро без ДДС – разликата между двете суми е очевидна, пише в позицията, цитирана от БТА.

Следователно представеното твърдение за поскъпване с 32 процента не отразява коректно сравнението между двете процедури и подвежда обществото, като се прави внушение чрез нереални данни.

Съгласно договора с АПИ, "Автомагистрали" ЕАД ще изпълнява възложените дейности на единични цени, които са между 7 и 17 процента по-ниски от пределните цени на АПИ. Заплащането ще бъде за реално възложени и изпълнени дейности.

Дружеството разполага с необходимия човешки и технически капацитет за започване на изпълнението на договора. При увеличаване на обема на възлаганията този капацитет може да бъде разширяван съобразно необходимостта. С оглед на навременната доставка и оперативната необходимост от осигуряване на материалите, са обявени три отделни процедури, всяка от които обхваща по два района от страната. Така се осигурява възможност за своевременно снабдяване на всички шест района и за изпълнение на възложените дейности. Прогнозните стойности на тези процедури са съобразени с максималния финансов ресурс по договора с АПИ.

Изискванията към доставчиците са насочени към осигуряване на материали, които отговарят на всички приложими нормативни изисквания, включително европейските стандарти. Това е съществено условие за надеждността на ограничителните системи и безопасността на пътуващите.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството смята, че публичното представяне на подобни теми трябва да се основава на коректно сравнение на финансовите параметри, обхвата и срока на договорите, както и на реалния предмет на възлагане. Представянето на некоректни прогнозни стойности извън техния контекст и извеждането на заключения за поскъпване, които не се потвърждават от съпоставимите данни, създава подвеждаща и манипулативна представа за разходването на публичния ресурс.

На три от районите в Южна България анексите за мантинелите са надхвърлили с 50 на сто допустимата сума, позволена за обществената поръчка. Проверяваме дали предоставените сертификати в рамките на поръчките са фалшиви или не, каза през октомври министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков пред журналисти в кулоарите на парламента.

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