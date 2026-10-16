Указът на Владимир Путин засяга предприятия от Франция, Германия, Швеция и Нидерландия и идва след подобни мерки срещу „Нестле“, „Ошан“ и „Метро“

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Русия предприема стъпки за поставяне под временно управление на местни активи на компании от Франция, Германия, Швеция и Нидерландия с указ на президента Владимир Путин, съобщи Ройтерс.

В документа, публикуван в четвъртък, са посочени активи на френския производител на подови настилки "Таркет", германския производител на опаковки "Меншен", шведската "Сверия Интернешънъл Холдингс" и нидерландската "Соноко".

Новите мерки следват решението от миналия месец, с което под външно управление бяха поставени руски подразделения на хранителния концерн "Нестле" и на търговските вериги "Ошан" и "Метро". Тогава Кремъл обясни действията с ролята на европейските държави във войната в Украйна и определи мярката като "обратима".

Поредният указ идва на фона на допълнително изостряне на отношенията между Москва и Европейския съюз заради подкрепата на европейските страни за Украйна.

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Решението беше обявено преди участието на украинския президент Володимир Зеленски в днешната среща на върха на ЕС. То идва и на фона на съобщения, че САЩ може да поемат контрол над част от руските активи, замразени в Европа.

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