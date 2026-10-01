198 Снимка: Пресцентър на Министерството на правосъдието

Върховенството на закона, независимостта на съдебната система и ефективната борба с корупцията имат пряко значение за икономическия растеж, инвестициите и доверието в институциите. Това заяви министърът на правосъдието Николай Найденов на среща с ръководителя на мисията на Международния валутен фонд (МВФ) за България Фабиан Борнхорст. Мисията на МВФ е на междинно посещение у нас, а графикът ѝ включва срещи с членове на правителството, служители на БНБ, а също и с представители на частния сектор

Найденов представи основните приоритети на правителството в областта на съдебната реформа. Като непосредствени задачи той посочи избора на нов Висш съдебен съвет и промените в Закона за съдебната власт, които трябва да укрепят независимостта на магистратите и да ограничат външното влияние върху съдебната система.

По време на срещата са обсъдени и подготвяните законодателни промени в борбата с корупцията и финансовата престъпност, отнемането на незаконно придобито имущество и наказателното законодателство. Обърнато е внимание и на изпълнението на препоръките към България от европейски и международни институции.

Сред темите е била и дигитализацията на правосъдието и използването на изкуствен интелект. Според министъра технологичното развитие трябва да върви заедно с ясни правила, които да определят начина на използване на новите технологии в съдебната система.

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"Целта на реформите не е законодателството само по себе си, а повече сигурност за гражданите, предвидима среда за бизнеса и по-високо доверие в институциите", заяви Николай Найденов.

Фабиан Борнхорст също е подчертал значението на реформите, свързани с върховенството на закона, за инвестиционната среда, условията за бизнеса и устойчивия икономически растеж.

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