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Мисия на Международния валутен фонд (МВФ), ръководена от Фабиан Борнхорст, ще бъде в София от 28 септември до 2 октомври. Това съобщи старшият регионален представител на МВФ за Централна, Източна и Югоизточна Европа Карлос Мулас Гранадос, цитиран от пресофиса на фонда и БТА.

По време на посещението представителите на МВФ ще проведат срещи с членове на правителството, представители на Българската народна банка, бизнеса и други участници в икономическия живот. Основната цел е да бъдат обсъдени последните промени и тенденции в българската икономика и финансова система.

Мисия на МВФ преди бюджетния дебат
Виж още Мисия на МВФ преди бюджетния дебат

Посещението е част от редовния диалог на МВФ с държавите членки. Фондът периодично следи икономическото развитие, финансовата стабилност и провежданите икономически политики в отделните страни.

Следващият основен преглед на българската икономика по Член IV от Устава на МВФ се очаква в началото на 2027 г. Тези консултации се провеждат редовно във всички държави членки и включват оценка на икономическата ситуация, бюджетната политика, финансовия сектор и рисковете пред икономиката.

Последната редовна мисия на МВФ у нас се проведе от 10 до 23 септември 2025 г. Тя също беше част от консултациите по Член IV, при които експертите на фонда проведоха разговори с представители на българските институции и бизнеса.

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