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Техническа грешка на германското министерство на финансите доведе до преждевременно влизане в сила на значително увеличение на акциза върху цигарите и другите тютюневи изделия, съобщи ДПА.

Поскъпването на фабрично произведените цигари в Германия се очакваше в началото на следващата година, след като в края на миналата седмица Бундестагът окончателно одобри правителствената реформа за повишаване на акцизите върху тютюневите изделия.

При обнародването на закона вчера обаче в текста е посочено, че той влиза в сила от днес. Така, на практика по-високото данъчно облагане е задействано по-рано от предвиденото.

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"В документите е допусната техническа грешка относно датата на влизане в сила", съобщи германското министерство на финансите и уточни, че вече е започнала процедура за коригирането ѝ.

Въпреки че законът формално е в сила, производителите на тютюневи изделия не могат да приложат новите ставки по обичайния ред, тъй като все още не разполагат с необходимите акцизни бандероли. Това създава затруднение заради разминаването между датата, от която новите данъци се прилагат по закон, и практическата готовност на производителите да работят при новите условия.

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