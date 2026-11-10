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Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев прекратява участието си в конференцията на ООН за климата COP31 в Анталия и се прибира в България след тежките пътни инциденти на автомагистрала "Тракия". Това съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията.

По разпореждане на министъра в сряда ще бъде свикано извънредно заседание на експертната група, която работи по реформата в пътната безопасност. На него ще бъдат разгледани допълнителни мерки за ограничаване на пътните инциденти и ускоряване на вече планираните промени в сектора.

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По последни данни при двете верижни катастрофи на магистралата са загинали 12 души, а около 50 са ранени. В инцидентите са участвали над 80 автомобила и тежкотоварни камиони.

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