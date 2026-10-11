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Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев ще води българска бизнес делегация в САЩ в рамките на третата бизнес мисия "Отбрана и сигурност" на Американската търговска камара в България, съобщава БТА, позовавайки се на пресцентъра на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията (МИИИ).

Кабинетът "Радев"

Посещението има за цел да разшири възможностите за сътрудничество между български и американски компании в стратегически и високотехнологични сектори. В делегацията ще се включат 30 представители на бизнеса от 20 компании.

В рамките на визитата вицепремиерът Александър Пулев ще проведе срещи със заместник-държавния секретар на САЩ по икономически политики Джейкъб Хелбърг, с представители на Националния икономически съвет към Белия дом, както и с водещи американски компании, сред които "Локхийд Мартин" (Lockheed Martin), "СпейсЕкс" (SpaceX), "Боинг Дефенс" (Boeing Defense), "Спейс енд Секюрити" (Space&Security) и др.

Вицепремиерът ще участва и в годишното изложение на Асоциацията на армията на САЩ (AUSA).

В рамките на посещението ще бъдат предоставени допълнителни възможности за установяване на преки контакти между български и американски компании в секторите на отбранителната индустрия, високите технологии, инженерните решения, космическите и сателитните технологии.

Целта е да бъдат задълбочени възможностите за развитие на индустриалното сътрудничество, технологичен обмен, инвестиции и включване на български предприятия в международни вериги на доставки.

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"Българската индустрия има потенциал да бъде още по-активен участник в международните вериги на доставки и да развива партньорства с водещи световни компании. Нашата задача е да създаваме конкретни възможности за българския бизнес за нови пазари, инвестиции, технологично развитие и устойчив растеж. В САЩ ще представим потенциала на българските компании и ще работим за изграждането на дългосрочни партньорства, които носят добавена стойност за българската икономика", заяви Александър Пулев, цитиран от пресцентъра на МИИИ.

Вицепремиерът ще бъде сред основните говорители и на семинар за lъзможностите в областта на отбраната и сигурността, организиран от Департамента по търговия на САЩ.

Събитието ще бъде открито от Брадли МакКини, заместник-помощник-секретар в Отдела по международна търговия на американското ведомство.

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Съгласно информация на Американската търговска камара в България (АТК) посещението на българската делегация в САЩ започва от днес и ще продължи до 16 октомври.

Бизнес-мисията се осъществява с подкрепата на Департамента по търговия на САЩ, Търговска служба към Посолството на САЩ в България, Посолството на България в САЩ, Търговска камара на САЩ (U.S. Chamber of Commerce), Атлантическия съвет на САЩ, както и с Търговския департамент на щата Мериленд и с офиса на Световния търговски център в Балтимор.

От страна на АТК също изразиха задоволство от нарастващия брой участници в организираната бизнес мисия.

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