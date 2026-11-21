Според анализа на "Веривокс" увеличението на цените на електроенергията засяга приблизително 3,7 милиона домакинства

4166 Снимка: : 3eNews, архив.

Домакинствата в Германия, които ползват стандартните тарифи на местните доставчици, ще бъдат изправени пред значително поскъпване на електроенергията и природния газ около началото на годината на фона на продължаващото отражение на войната в Иран върху енергийните пазари. Това предупреждават анализатори, цитирани от ДПА и БТА.

"Цените на едро на газа и електроенергията, които се повишиха рязко от началото на войната с Иран през февруари 2026 г., едва сега се отразяват върху цените за потребителите", заяви Торстен Щорк, експерт по енергетика в платформата за сравнение на цени "Веривокс" (Verivox).

Местните основни доставчици са обявили 329 увеличения на цените за декември, януари и февруари, като средният размер на поскъпването е 8 на сто, съобщава платформата. Основните причини са по-високите разходи за закупуване на енергия и увеличените такси за електроразпределителните мрежи. От началото на годината цените на едро на природния газ са се увеличили почти три пъти.

"След прекратяването на доставките на руски газ по тръбопроводи Германия стана по-зависима от доставките на втечнен природен газ. Войната в Иран доведе до повишаване на световните цени на този ресурс. Това вече се отразява върху разходите за отопление на всички домакинства, които използват природен газ", посочи Щорк, допълва ДПА.

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За домакинство от трима души с годишно потребление на електроенергия от 4000 киловатчаса обявеното поскъпване от 8 на сто би означавало допълнителни разходи от около 128 евро годишно.

Според анализа на "Веривокс" увеличението на цените на електроенергията засяга приблизително 3,7 милиона домакинства, които все още получават ток по стандартните тарифи на местните основни доставчици.

Компании като "Ен Бе Ве" (EnBW), "Е Ве Е" (EWE), "Райненерги" (Rheinenergie) и "Майнова" (Mainova) неотдавна обявиха, че ще повишат цените на електроенергията заради по-високите разходи за закупуване на енергия на едро и такси за електроразпределителните мрежи.

Домакинство в еднофамилна къща с годишно потребление на природен газ от 20 000 киловатчаса трябва да очаква средно около 370 евро допълнителни разходи годишно. Увеличението засяга приблизително 1,9 милиона домакинства. Сред компаниите, обявили поскъпване на природния газ, са "Газаг" (Gasag), "Е.ОН" (E.ON), "Е Ве Е" и "Ен Бе Ве".

Според Федералната агенция за мрежите повече от една пета от домакинствата в Германия получават електроенергия от основния си местен доставчик, а при природния газ делът е едно на всеки шест домакинства.

По данни на "Веривокс" в Германия има около 700 основни доставчици на електроенергия и 800 на природен газ, допълва БТА.

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