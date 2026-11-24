От ведомството на Гълъб Донев уточняват, че евентуални санкции няма да засегнат петото плащане по ПВУ

2468 Снимка: БТА

От финансовото министерство излязоха с позиция за оценката на ЕК и предупреждението за сериозни глоби за страната ни заради свръхдефицита. От ведомството на Гълъб Донев описват подробно на какво се дължат финансовите дисбаланси и успокояват, че ако се стигне до санкции, те няма да засягат последното плащане на средствата по Плана за възстановяване и устойчивост.

Днешната оценка на Европейската комисия в рамките на Есенния пакет по Европейския семестър, която отчита значително несъответствие с препоръчаната траектория на нетните разходи за 2026 г. и риск от санкционни мерки за неизпълнение на препоръката на Съвета от 10 юли 2026 г., е пряк резултат от натрупаните системни проблеми и политическата криза през последните години, за които споделена отговорност носят всички политически сили, се посочва в становището на МФ.

"Истината за причините, довели страната до тази ситуация, не може да бъде подмината с мълчание: Манипулациите и изкривената изходна база: В основата на настоящите фискални дисбаланси стоят управленските практики, подробно описани в одита на Сметната палата, както и изкуствено коригираният дефицит за 2025 г., който беше потвърден от Евростат. Тези действия заложиха тежки структурни изкривявания в публичните финанси още преди сформирането на настоящото управление", гласи изявлението на ведомството на Донев.

От министерството на финансите посочват още като причина политическата блокада и закъснелия бюджет.

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"Продължителната вътрешнополитическа нестабилност през последната година и честите смени на управлението възпрепятстваха навременното приемане на държавния бюджет. Устойчиво парламентарно мнозинство беше формирано едва през май 2026 г., а до приемането на редовния бюджет на 24 юли - едва преди пет месеца - страната работеше при временен удължителен закон. Този крайно ограничен срок обективно не позволи необходимата фискална корекция да бъде осъществена в пълен размер в рамките на 2026 година", се посочва в позицията.

Въпреки тежкото наследство, правителството предприе решителни действия за оздравяване на публичните финанси. С предложения бюджет за 2027 г. стартира ясна програма за постепенна фискална консолидация, с която дефицитът на сектор "Държавно управление" ще намалее от около 5,0% от БВП през 2026 г. до 4,2% през 2027 г., заявяват от екипа на Гълъб Донев.

Според финансовото министерство добрата прогноза на ЕК за следващата година е категорично доказателство, че курсът е правилен. В доклада си Брюксел изрично посочва, че мерките в бюджетния план за 2027 г. са очевидно консолидационни, ще компенсират отклонението от 2026 г. и ще доведат до коригиране на прекомерния дефицит, като същевременно запазят макроикономическата стабилност и пълния достъп на България до европейското финансиране, гласи още позицията.

"Важно е да уточним, че подобна санкция няма отношение и отражение върху Петото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост и не се очаква да блокира средствата по европейски фондове", уточняват от МФ.

Правителството ще продължи да възстановява финансовата стабилност на държавата, като стриктно защитава основните социални ангажименти, подкрепата за уязвимите групи и предвидимостта за гражданите и публичните услуги. Сега отговорността е в Народното събрание - очакваме от всички политически партии държавническо поведение при приемането и изпълнението на Бюджет 2027, за да може порочните практики, водещи до европейски санкции, да останат окончателно в миналото, призовават от Министерство на финансите.

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