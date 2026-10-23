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Министерството на финансите се отказва от първоначалното намерение да увеличи рязко прага за задължителна регистрация по ДДС от следващата година. Вместо планираните 75 000 евро, новото предложение е за 60 000 евро. Това стана ясно по време на обсъждането на пакет данъчни закони на днешното извънредно заседание на Тристранката. Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова съобщи, че Международният валутен фонд (МВФ) е критикувал първоначалната идея за значително повишение на прага.

Промени се предвиждат и при данъчните облекчения за семействата с деца. Петкова обяви, че ведомството е преразгледало първоначалните си предложения, тъй като размерът на облекченията не е бил съразмерен според броя на децата.

Според новия вариант облекчението ще бъде 5000 евро за 1 дете, 10 000 евро за 2 деца и 15 000 евро за 3 деца. За деца с увреждания се предлага размер от 12 000 евро. Първоначално Министерството на финансите предложи данъчното облекчение да бъде 5000 евро за 1 дете, 8000 евро за 2 деца и 11 000 евро за 3 и повече деца. За дете с увреждания беше предвидено облекчение от 10 000 евро.

Министерството запазва и предложението за въвеждане на акциз за автомобилите с мощност над 250 kW, но уточнява кои превозни средства ще бъдат изключени от обхвата му. "Изключени са специализираните автомобили, линейки, противопожарни автомобили, автомобили със специален режим на движение, както и електрическите автомобили. По отношение на хибридните автомобили за целите на акцизното облагане ще се гледа само мощността на двигателя с вътрешно горене", обясни Петкова, цитирана от БНР.

Предвижда се и по-висока от първоначално предложената вноска на хазартните оператори за социално отговорно поведение. Средствата ще бъдат насочвани към няколко министерства и към дейности за лечение на хора с хазартна зависимост. Пакетът включва и забрана на рекламата на хазартни игри, като изключение ще има за рекламите върху спортни съоръжения.

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По време на заседанието президентът на КНСБ Пламен Димитров разкритикува предложението ваучерите за храна на стойност между 100 и 200 евро да бъдат облагани с данък. "Смятам, че това е стъпка в грешна посока и отваря врата към облагане на социалните разходи като цяло. Със сигурност е в полза на фиска и във вреда на социалните придобивки на хората, които, ако бъдат облагани по тоя начин допълнително, разбира се, няма да бъдат договаряни в колективните договори. От това ще страда сериозно социалният диалог", заяви Димитров.

Работодателските организации пък възразяват срещу предвиденото увеличение на административните санкции по всички данъчни закони. Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) посочи, че обяснението с превалутирането не е достатъчно основание за увеличението. "Аргументът "превалутиране" не е според нас състоятелен, тъй като в много случаи санкциите от лева са преминали в евро и това представлява на практика 95,58% увеличение", коментира Иванов.

Въпреки критиките и забележките участниците в Тристранката в крайна сметка подкрепиха предложенията за промени в данъчните закони

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