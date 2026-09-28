Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Министерство на финансите публикува за обществено обсъждане проект за промени в Закона за акцизите и данъчните складове с предложение за забрана на държането на домашна ракия от лица извън домакинството на производителя. Според текстовете съхранението на напитката в жилища, офиси, търговски или производствени обекти ще се наказва с минимална глоба от 1000 евро при първо нарушение.

Законодателната инициатива предизвика остри реакции от страна на опозиционни политически сили, които видяха риск от проверки в частни имоти и липсата на предварителна финансова обосновка.

Предложеният нормативен текст регламентира, че алкохолните напитки от регистрираните специализирани малки обекти за дестилиране могат да се държат единствено от вписания в акцизния данъчен документ получател или от членове на неговото семейство. Проектът въвежда изрична забрана за внасянето, складирането и продажбата на тази продукция в ресторанти, магазини, офиси и други стопански помещения. При установяване на напитка без съответния документ нарушителите ще дължат санкция в двоен размер на акциза, но не по-малко от 1000 евро, а при повторно констатирано несъответствие минималната глоба става 2000 евро.

Божанов: И за бутилка домашна ракия, подарена от братовчед, може да има 1000 евро глоба
Виж още Божанов: И за бутилка домашна ракия, подарена от братовчед, може да има 1000 евро глоба

Действащото законодателство позволява изваряването на ракия за лична употреба само от собствени плодове в регистрирани казани с обща вместимост до 1000 литра. Законовият таван за едно семейство е до 30 литра чист алкохол годишно, като за това количество се прилага намалена акцизна ставка от 550 лева за хектолитър вместо стандартните 1100 лева. Самите казани подлежат на задължителна регистрация и отчетност на произхода, а домашното производство извън регламентираните обекти остава извън закона.

Публикуваните текстове станаха повод за коментари от представители на парламентарната опозиция. Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев определи предложението като необоснована мярка срещу гражданите и подчерта, че тя на практика забранява подаръците на домашен алкохол между близки хора. Съпредседателят на "Демократична България" Божидар Божанов предупреди, че новите текстове създават условия за прекомерни митнически проверки в частни домове, като допълни, че в мотивите на министерството липсват разчети за ефекта върху държавния бюджет.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Нова гледна точка: Гардът на НСО блъска със засилка репортерката Днес
Нова гледна точка: Гардът на НСО блъска със засилка репортерката
33664
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод Лайф
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод
4374
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА Корнер
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА
10111
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1480
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2339
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5462
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2283
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3766
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1488
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
431