Промените в Закона за акцизите предвиждат санкции за държане на алкохол без документ за лично производство в домове и офиси

13036 Снимка: iStock by Getty images

Министерство на финансите публикува за обществено обсъждане проект за промени в Закона за акцизите и данъчните складове с предложение за забрана на държането на домашна ракия от лица извън домакинството на производителя. Според текстовете съхранението на напитката в жилища, офиси, търговски или производствени обекти ще се наказва с минимална глоба от 1000 евро при първо нарушение.

Законодателната инициатива предизвика остри реакции от страна на опозиционни политически сили, които видяха риск от проверки в частни имоти и липсата на предварителна финансова обосновка.

Предложеният нормативен текст регламентира, че алкохолните напитки от регистрираните специализирани малки обекти за дестилиране могат да се държат единствено от вписания в акцизния данъчен документ получател или от членове на неговото семейство. Проектът въвежда изрична забрана за внасянето, складирането и продажбата на тази продукция в ресторанти, магазини, офиси и други стопански помещения. При установяване на напитка без съответния документ нарушителите ще дължат санкция в двоен размер на акциза, но не по-малко от 1000 евро, а при повторно констатирано несъответствие минималната глоба става 2000 евро.

Действащото законодателство позволява изваряването на ракия за лична употреба само от собствени плодове в регистрирани казани с обща вместимост до 1000 литра. Законовият таван за едно семейство е до 30 литра чист алкохол годишно, като за това количество се прилага намалена акцизна ставка от 550 лева за хектолитър вместо стандартните 1100 лева. Самите казани подлежат на задължителна регистрация и отчетност на произхода, а домашното производство извън регламентираните обекти остава извън закона.

Какво движи бизнеса днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Публикуваните текстове станаха повод за коментари от представители на парламентарната опозиция. Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев определи предложението като необоснована мярка срещу гражданите и подчерта, че тя на практика забранява подаръците на домашен алкохол между близки хора. Съпредседателят на "Демократична България" Божидар Божанов предупреди, че новите текстове създават условия за прекомерни митнически проверки в частни домове, като допълни, че в мотивите на министерството липсват разчети за ефекта върху държавния бюджет.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.