Според ведомството натрупаните фискални дисбаланси се отразяват и върху бюджетите за следващите години

942 Снимка: БТА

Дефицитът на сектор "Държавно управление" на България за 2025 г. е достигнал 4% от брутния вътрешен продукт (БВП), което е с 0,5 процентни пункта над предварителните оценки от април 2026 г. Това показват официалните данни на Евростат, публикувани днес, обяви на интернет страницата си Министерството на финансите (МФ).

По-рано днес и Националният статистически институт (НСИ) коригира нагоре данните за бюджетния дефицит за 2025 г. до 4% от БВП. Така отчетеният резултат за годината, през която България се присъедини към еврозоната при управлението на кабинета "Желязков", надхвърля европейския референтен праг от 3% от БВП. Трябва да се отбележи обаче, че за влизането ни в еврозоната са гледани данните за 2024 г. Бюджетният дефицит за миналата година стана повод за продължителен задочен спор между ГЕРБ-СДС и управляващите от Прогресивна България.

Според Министерството на финансите по-високият дефицит отразява сериозни фискални дисбаланси и неосчетоводени разходи в баланса на Агенция "Пътна инфраструктура", които настоящото правителство е заварило при встъпването си в длъжност през май 2026 г. От ведомството посочват, че процедурата при прекомерен дефицит срещу България е следствие от състоянието на публичните финанси и поставя въпроси за управлението им през предходните години.

От МФ отбелязват, че още през 2025 г. е имало признаци за нарастващ натиск върху публичните разходи, свързан с възнагражденията в бюджетната сфера, социалните плащания и публичните инвестиции. Според ведомството не са били предприети достатъчни мерки за компенсиране на този натиск и за връщане на публичните финанси в рамките на европейските фискални правила.

Какво движи бизнеса днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

По този повод възникват въпроси дали рисковете са били адекватно отчетени при изготвянето на бюджетните прогнози за периода 2025-2028 г. и дали разходните ангажименти са били съобразени с устойчивите приходи, посочват от финансовото министерство. През 2025 г. България е изтеглила и нов държавен дълг в рекорден размер от 9,6 млрд. евро, допълват от ведомството.

Според МФ натрупаните фискални дисбаланси се отразяват и върху бюджетите за следващите години. По-неблагоприятната изходна позиция ограничава възможностите за гъвкавост при разпределянето на публичните средства и увеличава необходимостта от мерки за овладяване на дефицита.

Когато действителното състояние на публичните финанси се различава от предварителните оценки, последиците не се ограничават до една бюджетна година, а се пренасят върху планирането и изпълнението на следващите бюджети, предупреждават от министерството. Отклонението от фискалните ангажименти, заложени във Фискално-структурния план на България за периода 2025-2028 г., налага анализ на бюджетното управление през този период, посочват от финансовото министерство. Сред въпросите са доколко прогнозите са отразявали реалните рискове, дали поетите разходни ангажименти са били устойчиви и дали са предприети навременни действия за ограничаване на дефицита.

Пред правителството на "Прогресивна България" стои задачата да предприеме мерки и реформи за преодоляване на наследените фискални дисбаланси, посочват от МФ и допълват, че това изисква реалистично бюджетно планиране, финансова дисциплина, прозрачност и ограничения на разходите, включително непопулярни решения, с цел възстановяване на устойчивостта на публичните финанси в дългосрочен план.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.