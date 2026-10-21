Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Дефицитът на сектор "Държавно управление" на България за 2025 г. е достигнал 4% от брутния вътрешен продукт (БВП), което е с 0,5 процентни пункта над предварителните оценки от април 2026 г. Това показват официалните данни на Евростат, публикувани днес, обяви на интернет страницата си Министерството на финансите (МФ).

Кабинетът "Радев"

По-рано днес и Националният статистически институт (НСИ) коригира нагоре данните за бюджетния дефицит за 2025 г. до 4% от БВП. Така отчетеният резултат за годината, през която България се присъедини към еврозоната при управлението на кабинета "Желязков", надхвърля европейския референтен праг от 3% от БВП. Трябва да се отбележи обаче, че за влизането ни в еврозоната са гледани данните за 2024 г. Бюджетният дефицит за миналата година стана повод за продължителен задочен спор между ГЕРБ-СДС и управляващите от Прогресивна България.

Според Министерството на финансите по-високият дефицит отразява сериозни фискални дисбаланси и неосчетоводени разходи в баланса на Агенция "Пътна инфраструктура", които настоящото правителство е заварило при встъпването си в длъжност през май 2026 г. От ведомството посочват, че процедурата при прекомерен дефицит срещу България е следствие от състоянието на публичните финанси и поставя въпроси за управлението им през предходните години.

От МФ отбелязват, че още през 2025 г. е имало признаци за нарастващ натиск върху публичните разходи, свързан с възнагражденията в бюджетната сфера, социалните плащания и публичните инвестиции. Според ведомството не са били предприети достатъчни мерки за компенсиране на този натиск и за връщане на публичните финанси в рамките на европейските фискални правила.

НСИ коригира нагоре спорния дефицит за 2025 г.
Виж още НСИ коригира нагоре спорния дефицит за 2025 г.

По този повод възникват въпроси дали рисковете са били адекватно отчетени при изготвянето на бюджетните прогнози за периода 2025-2028 г. и дали разходните ангажименти са били съобразени с устойчивите приходи, посочват от финансовото министерство. През 2025 г. България е изтеглила и нов държавен дълг в рекорден размер от 9,6 млрд. евро, допълват от ведомството.

Според МФ натрупаните фискални дисбаланси се отразяват и върху бюджетите за следващите години. По-неблагоприятната изходна позиция ограничава възможностите за гъвкавост при разпределянето на публичните средства и увеличава необходимостта от мерки за овладяване на дефицита.

Когато действителното състояние на публичните финанси се различава от предварителните оценки, последиците не се ограничават до една бюджетна година, а се пренасят върху планирането и изпълнението на следващите бюджети, предупреждават от министерството. Отклонението от фискалните ангажименти, заложени във Фискално-структурния план на България за периода 2025-2028 г., налага анализ на бюджетното управление през този период, посочват от финансовото министерство. Сред въпросите са доколко прогнозите са отразявали реалните рискове, дали поетите разходни ангажименти са били устойчиви и дали са предприети навременни действия за ограничаване на дефицита.

Пред правителството на "Прогресивна България" стои задачата да предприеме мерки и реформи за преодоляване на наследените фискални дисбаланси, посочват от МФ и допълват, че това изисква реалистично бюджетно планиране, финансова дисциплина, прозрачност и ограничения на разходите, включително непопулярни решения, с цел възстановяване на устойчивостта на публичните финанси в дългосрочен план.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Нова гледна точка: Гардът на НСО блъска със засилка репортерката Днес
Нова гледна точка: Гардът на НСО блъска със засилка репортерката
33664
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод Лайф
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод
4374
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА Корнер
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА
10111
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1480
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2339
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5462
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2283
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3766
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1488
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
431