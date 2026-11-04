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Обезщетението за отглеждане на дете през втората година от майчинството се увеличава от 398 на 450 евро месечно от 1 януари 2027 г. Майките, които се върнат по-рано на работа, ще имат право да получават 75% от обезщетението. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, представяйки основните промени, заложени в бюджета на държавното обществено осигуряване за следващата година, предаде БНР.

Кабинетът "Радев"

От 1 януари 2027 г. максималният осигурителен доход ще бъде увеличен на 2400 евро. Предвижда се и повишаване на минималните осигурителни прагове по професии, като увеличението ще бъде съобразено с възможностите на работещите и бизнеса.

Пенсиите ще бъдат осъвременени от 1 юли по швейцарското правило, което отчита ръста на осигурителния доход и инфлацията. Увеличението ще обхване всички пенсии, отпуснати до края на предходната година.

Ефремова отхвърли и разпространяваните твърдения, че правителството обсъжда пренасочване на част от вноските за втора пенсия към държавното обществено осигуряване с цел ограничаване на дефицита в пенсионната система."Разговори по отношение на това да се пренасочи част от вноската от втория стълб към държавното обществено осигуряване не се водят. Недостигът в бюджета се компенсира с приходни мерки, с повече контрол. Това са способите, с които ние разполагаме", посочи социалният министър.

Тя призна, че планираните увеличения на осигурителните прагове няма да бъдат достатъчни за преодоляване на недостига в бюджета на общественото осигуряване. По думите ѝ правителството е избрало по-умерен подход, за да не натоварва прекомерно гражданите и бизнеса. "За съжаление, не са достатъчни тези прагове. Вдигането не е с много големи стъпки нагоре, а толкова, колкото могат да бъдат понесени от хората, от гражданите и от бизнеса. Ние гледаме съотношението на достигнатия среден осигурителен доход, когато правим движение в посока нагоре", допълни Ефремова.

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От следващата година се предвиждат и мерки срещу издаването на фалшиви решения на ТЕЛК. Те ще бъдат въведени чрез промени в Закона за здравето и Закона за личната помощ. Във втория закон се предвижда поетапно преразглеждане на часовете за лична помощ, които се полагат на хората с увреждания. Преценката ще се извършва въз основа на социални оценки, които трябва да отразяват реалните потребности от подкрепа. "Водим борба с фалшивите ТЕЛК-ове и в същото време искаме да гарантираме на хората, които се нуждаят от подкрепа, че тя ще бъде осигурена в пълен и дори по-добър размер спрямо техните нужди", заяви Наталия Ефремова.

 

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