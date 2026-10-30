Председателят на КЗП каза, че търговските вериги се опитват да пазят репутацията си, но според нея тя се влияе негативно от цените на рафтовете

209 Снимка: БТА

За първи път държавата е решила да защити своите граждани по отношение на цените на храните. Така председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова обясни повишената активност на институиите по отношение на високите цени на потребителските стоки. В предаването "Твоян ден" на NOVA тя отрече да води персонална война с търговските вериги.

"Следваща точка от моята програма са цените на лекарствата. Паралелно работим по темата мобилни оператори, банки. Вчера например наложихме санкции на туристически оператори, на частни училища за неравноправни клаузи, еднодневните екскурзии", каза Мая Манолова.

Тя разказа, че приемната ѝ е пълна с хора, които се оплакват от колекторските фирми и от частните съдебни изпълнители, както и от "проблемите, които "Топлофикация" създава в момента на столичани".

"Спектърът е огромен, но тъй като проблем номер едно на хората са цените - цените на храните и цените на лекарствата, естествено е това да съм го извадила пред скоби", подчерта председателят на КЗП.

Мая Манолова подчерта, че търговските вериги се опитват да пазят репутацията си, но според нея тя се влияе негативно от цените на рафтовете. Тя каза още, че трябва да има законодателство, което да защити българските производители, защото веригите реално печелят от българските потребители. И обърна внимание, че тази година голяма част от българската продукция е останала неприбрана или унищожена, тъй като най-големите търговци на плодове и зеленчуци са веригите, а те са поставили условия на търговците, "с които да ги съсипят".

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