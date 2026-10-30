Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

За първи път държавата е решила да защити своите граждани по отношение на цените на храните. Така председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова обясни повишената активност на институиите по отношение на високите цени на потребителските стоки. В предаването "Твоян ден" на NOVA тя отрече да води персонална война с търговските вериги. 

Цените

"Следваща точка от моята програма са цените на лекарствата. Паралелно работим по темата мобилни оператори, банки. Вчера например наложихме санкции на туристически оператори, на частни училища за неравноправни клаузи, еднодневните екскурзии", каза Мая Манолова.

Тя разказа, че приемната ѝ е пълна с хора, които се оплакват от колекторските фирми и от частните съдебни изпълнители, както и от "проблемите, които "Топлофикация" създава в момента на столичани".

"Спектърът е огромен, но тъй като проблем номер едно на хората са цените - цените на храните и цените на лекарствата, естествено е това да съм го извадила пред скоби", подчерта председателят на КЗП.

Мая Манолова подчерта, че търговските вериги се опитват да пазят репутацията си, но според нея тя се влияе негативно от цените на рафтовете. Тя каза още, че трябва да има законодателство, което да защити българските производители, защото веригите реално печелят от българските потребители. И обърна внимание, че тази година голяма част от българската продукция е останала неприбрана или унищожена, тъй като най-големите търговци на плодове и зеленчуци са веригите, а те са поставили условия на търговците, "с които да ги съсипят".

 
Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Кой спечели дебата? Днес
Кой спечели дебата?
60608
Почина сър Патрик Стюарт - легендата от "Стар Трек", "Х-Мен" и още много кинокласики Лайф
Почина сър Патрик Стюарт - легендата от "Стар Трек", "Х-Мен" и още много кинокласики
7572
Ден преди голямото откриване: Новият стадион на ЦСКА отвътре (Снимки) Корнер
Ден преди голямото откриване: Новият стадион на ЦСКА отвътре (Снимки)
47155
Зад Плутон откриха нов обект с диаметър до 1500 километра IT
Зад Плутон откриха нов обект с диаметър до 1500 километра
3048
Акад. Людмил Стайков: "Хан Аспарух" ми донесе най-голямата радост и най-голямото огорчение Impressio
Акад. Людмил Стайков: "Хан Аспарух" ми донесе най-голямата радост и най-голямото огорчение
8341
Дори Пепеляшка имаше нужда от тиква, за да открие любовта URBN
Дори Пепеляшка имаше нужда от тиква, за да открие любовта
8591
Ватикана открива изложба на свещения гараж от папамобили Trip
Ватикана открива изложба на свещения гараж от папамобили
1255
Тиквени рулца без брашно: Сладкият есенен хит с канела Вкусотии
Тиквени рулца без брашно: Сладкият есенен хит с канела
809
Инати и капризни: 5 зодиакални знака, които трудно слушат Zodiac
Инати и капризни: 5 зодиакални знака, които трудно слушат
858
Идват обилни валежи до 100-120 л/кв. м, ще има и сняг Времето
Идват обилни валежи до 100-120 л/кв. м, ще има и сняг
12363