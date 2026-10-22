"Документите доказват разлики до 135 на сто, а законът предвижда санкции до десет процента от оборота", заяви председателят на КЗП

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Председателят на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова показа в ефира на bTV базови млечни храни с търговски надценки до 135 процента и посочи законовите механизми за санкциониране на големите търговски вериги. В предаването "Тази сутрин" тя представи иззети фактури от съвместните проверки с данъчните власти и агенцията по храните в складовете на търговците в страната. Контролният орган насочва доказателствата към Комисията за защита на конкуренцията с искане за налагане на финансови глоби в размер до десет процента от годишния оборот на нарушителите.

В студиото бяха подредени опаковки на краве масло, прясно мляко, кисело мляко и бяло саламурено сирене с информационни табели от инспекциите.

"Те надробиха тази попара с абсурдно високите цени и оставиха българския народ да я сърба. Тук няма авокадо, манго или луксозни стоки, а говорим за базовите хранителни продукти на българската трапеза", заяви Манолова.

По нейни думи събраните документи опровергават публичните твърдения на веригите за липса на завишени маржове.

При кравето масло от 250 грама доставната цена от 1.34 евро без ДДС достига 3.79 евро с ДДС при отчетена надценка от 135 процента. Половин литър прясно мляко се изкупува за 0.44 евро и се предлага на щанда за 1.07 евро при марж от 99 на сто. Кофичка кисело мляко се доставя за 0.44 евро и се продава на дребно за 0.95 евро при оскъпяване от 80 на сто. Данните за бяло саламурено сирене от 700 грама сочат доставна стойност от 3.79 евро и крайна цена от 8.18 евро с надценка от 80 процента. Сходно сирене от друг производител в разфасовка от 600 грама постъпва за 2.78 евро и се продава за 5.11 евро с 53 на сто марж.

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Стопкадър от bTV

"Показвам тези продукти не за българските граждани, защото те знаят какво плащат на касата в супермаркета. Показвам ги за търговските вериги след твърденията им за липса на подобни разлики. Ето ги фактите и фактурите, дадени от самите тях при инспекциите", подчерта шефката на КЗП и поясни, че проверките са започнали от логистичните бази и проследяват цялостното движение на стоките до рафта.

"Изкупната цена на млякото от българските фермери е 50 евроцента за литър и остава без промяна от петнадесет години. Българският фермер работи на нулева надценка и е буквално премазан. В същото време надценката при търговските вериги достига и надхвърля сто процента", заяви Манолова.

Тя допълни, че преработвателите работят при обичаен марж между 5 и 15 на сто. В ефира бе даден пример с вносна гауда с надценка от 25 на сто срещу български кашкавал със 125 процента търговски марж, което поставя родното производство в неизгодно положение.

Стопкадър от bTV

Шефът на КЗП разясни конкретния законов ред за налагане на санкции срещу търговските оператори. Потребителското законодателство дава правомощия за глоби при необосновано повишаване на цените спрямо предходен двумесечен период. На това основание комисията образува 11 производства за стоки като плодове и зеленчуци, при които изкупните цени падат, но магазинните растат. Санкциите по тези преписки са в размер от 10 000 до 100 000 евро за всяко отделно констатирано нарушение.

Като най-тежко наказателно основание Манолова изтъкна новата разпоредба на член 37б от Закона за защита на конкуренцията, приета през юли. Текстът забранява нелоялни търговски практики и дискриминация между доставчиците чрез надценки с разлика над 10 процента за сходни артикули в една продуктова група.

"За всяка разлика над 10 процента на един и същи продукт от различен доставчик възможната глоба е до 10 процента от оборота. При оборот от 1.5 милиарда евро сметнете каква би следвало да бъде санкцията на съответната верига. Изпратихме фактурите с доказателствата на антимонополния орган и КЗК вече е на ход", обяви Манолова.

Регулаторът сезира антимонополната комисия и за злоупотреба със съвместно господстващо положение на веригите при пазарен дял над седемдесет на сто. Това правно основание позволява санкциониране на търговците за налагане на прекомерно високи продажни цени. Целта на тези институционални действия е пресичане на натиска върху българските производители и потребители.

"Оперативните разходи на веригите са между 18 и 28 процента от оборота им и надценка до 31 процента осигурява печалба. Инициативата "Кошница с грижа" беше пропилян шанс за диалог, затова преминаваме към закона. Подготвяме мобилно приложение за ориентир на гражданите за справедливите пазарни стойности", допълни Мая Манолова.

Комисията подготвя и законопроект за задължителен предел на надценките между 15 и 25 на сто при базовите храни. Контролните мерки на КЗП обхващат и други сектори с висока обществена чувствителност. Представители на комисията ще участват в заседанията на КЕВР за цените на природния газ, парното, водата и тока. Предстоят проверки на лекарствата без рецепта в аптеките, преговори с мобилните оператори за премахване на неустойките и анализ на банковите тарифи. Регулаторът разследва и сигнали за монополни такси от 45 до 60 лева на ученик за еднодневни екскурзии без осигурена храна в София.

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