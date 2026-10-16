КЗП ще настоява за санкции срещу търговците, които завишават прекомерно цените,

2301 Снимка: БТА

Надценки от 125% и 135% в Европа няма. Това заяви председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова пред журналисти в Пловдив по време на конференцията "Българските храна и вино - ключов фактор за развитието на туризма и конкурентоспособността на дестинацията", организирана в Университета по хранителни технологии съвместно с Националния борд по туризъм и с институционалното партньорство на Министерството на туризма.

Манолова посочи, че в Европа надценките при млечните продукти са около 25%, а при зеленчуците достигат до 35%. Тя противопостави тези равнища на надценките от 125% и 135%, за които говори в контекста на българския пазар.

"След като веригите в другите европейски държави спазват приличие, смятам, че трябва същото приличие и уважение към българските потребители да бъде демонстрирано и в България. И ако не желаят да го направят, би следвало да се прибегне до други мерки, които да ги накарат да ги приложат", каза Мая Манолова.

Според Манолова продоволствената сигурност и независимост на България са проблем номер едно. Тя подчерта, че защитата както на потребителите, така и на българските производители е сред основните приоритети на комисията. "Продоволствената сигурност не се създава в супермаркетите и по щандовете на търговските вериги, а във фермите, на полето, в лозята и в преработвателните предприятия", посочи Манолова.

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По думите ѝ българските производители трябва да имат достойно място в търговската мрежа, така че продуктите им да бъдат видими и достъпни за потребителите. Тя отбеляза, че българите имат предпочитания към традиционните национални храни и тези предпочитания трябва да бъдат зачитани.

Основната мисия на КЗП е да работи за нормализиране на цените и за приближаването им към справедливите стойности. Манолова посочи, че храните са най-големият ценови проблем за българските домакинства, следвани от лекарствата, услугите, телекомуникационните услуги и банковите такси. "Няма да позволим инфлацията и спекулантите да продължават да мачкат българските домакинства", заяви председателят на комисията.

Сред инструментите за ограничаване на необоснованото поскъпване е удължената от правителството забрана за необосновано повишаване на цените. Паралелно с това КЗП работи по методика за определяне на справедливата стойност на стоките от малката потребителска кошница. Според Манолова тя трябва да даде възможност както на потребителите, така и на търговските вериги да виждат какви са справедливите ценови равнища на основните стоки.

Следващата стъпка ще бъде комисията да настоява за законодателни промени, които да предвиждат санкции за търговците с прекомерно високи надценки.

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