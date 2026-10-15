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Атаките в Черно море създават риск от прекъсване или забавяне на доставките на нефт за "Лукойл Нефтохим" в Бургас, тъй като рафинерията внася големи количества суровина от Новоросийск, който е обект на постоянни атаки с украински дронове. Това сподели Мартин Владимиров, директор на програмите "Енергетика и климат" и "Геоикономика" в Центъра за изследване на демокрацията в специален коментар за Dir.bg.

Черно море под прицел

Преди 2 дни от "Лукойл" официално успокоиха, че няма отказани доставки на нефт за рафинерията заради зачеставащите атаки в Черно море и че запасите са осигурени до декември.

"Българската рафинерия внася огромни количества от Новоросийск, който е обект на постоянни атаки от украински дронове", посочи експертът. По думите му дроновете нападат и руски танкери в Черно море, особено кораби, превозващи горива за окупираните територии на Украйна.

Владимиров смята, че България, чрез особения търговски управител на дружествата на "Лукойл", трябва да настоява рафинерията да внася нефт от дестинации извън Черно море. Според него такива възможности има достатъчно, без това да доведе до значително оскъпяване на суровината.

Експертът откроява и рискове, свързани със заобикалянето на санкциите и опазването на околната среда. По думите му има съмнения, че нефтът, представян като казахстански и доставян от Новоросийск, всъщност може да е руски, чийто произход се прикрива. "Има съмнение, че "казахският" нефт, който идва от Новоросийск, е всъщност препран руски", заяви Владимиров.

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Той обръща внимание и на доставките чрез прехвърляне на нефт от един кораб на друг в Бургаския залив. Според него тази практика създава риск от сериозни екологични щети. "Доставките чрез прехвърляне от кораб на кораб в Бургаския залив могат да доведат до екологична катастрофа и вече предизвикват замърсяване по нашите брегове и на въздуха в Бургаска област", твърди експертът.

Мартин Владимиров
Мартин Владимиров Снимка: БТА

Според Владимиров малко вероятно е танкерите да започнат да избягват Черно море заради атаките. "Танкерите няма да избягват Черно море, защото няма физическа преграда. Те минават Ормузкия проток дори под постоянен обстрел", коментира той. Експертът очаква застраховките на корабите да поскъпнат, но не смята, че това ще увеличи значително цената на превозвания нефт.

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На въпроса може ли рафинерията да пренасочи доставките към други маршрути и колко би оскъпило това суровината и горивата, Владимиров отговаря: "Да, може". По думите му рафинерията и сега внася нефт от различни производители, включително от САЩ и Норвегия.

Преминаването през Босфора оскъпява донякъде суровината, но според експерта това няма да промени съществено общата ситуация.

"Рафинерията прави огромна печалба в момента чрез разликата между цената на нефта и цената на крайните продукти", посочва експертът.

 

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