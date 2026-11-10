Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Българските домакинства са изправени пред тежка зима заради съчетанието от по-високи енергийни цени, голям бюджетен дефицит и нови данъчни тежести. Това предупреди депутатът от "Демократична България" Мартин Димитров в кулоарите на парламента по време на заседание на бюджетната комисия

Бюджет 2027

"Управляващите организират перфектна ценова буря тази зима. Защото има едновременно по-високи цени в енергетиката, има огромен дефицит, има нови по-високи данъци и всичко това ще доведе до ценова буря в ущърб на всяко едно българско семейство", заяви Димитров, цитиран от БТА.

Според него изходът от тази ситуация е ускоряване на икономическия растеж и ограничаване на бюджетния дефицит. Той посочи, че "Демократична България" е внесла 2 законопроекта с такава насоченост, единият от които вече е частично приет.

Става дума за предложението за ускорена данъчна амортизация на инвестиции в технологии за изкуствен интелект, високопроизводителна компютърна техника и сървърна инфраструктура. То беше одобрено днес с приетите промени в Закона за корпоративното подоходно облагане.

Вторият законопроект, който предстои да бъде разгледан, предвижда прагът за задължителна регистрация по ДДС да се увеличи до 85 000 евро. Предложението на управляващите е той да бъде 60 000 евро. 

ДБ: Правителството на лъжата представи бюджета на страшното свличане
Виж още ДБ: Правителството на лъжата представи бюджета на страшното свличане

Димитров смята, че предприетите от правителството мерки не са достатъчни, за да предотвратят негативните последици за гражданите. "Българските граждани ще започнат да усещат по джоба си първо спада на развитието и второ най-вече - чака ни една много тежка зима с това управление", каза депутатът.

Колегата му Владислав Панев също изрази съмнения относно бюджетните планове на управляващите. Той разкритикува решението на мнозинството да не се съобрази с аргументите срещу въвеждането на данък върху свръхпечалбите.

Панев обърна внимание, че инвестициите в България са под необходимото равнище за постигане на устойчив икономически растеж. По думите му през последните 5 години увеличението на икономиката се дължи основно на потреблението, но през следващата година се очаква то да отслабне, докато инвестициите ще бъдат под натиск както заради международната обстановка, така и заради вътрешните данъчни решения.

"Не знам как си представят бюджета за следващата година. От една страна България има много сериозен проблем с инвестициите, които са под необходимото ниво за дългосрочен и траен икономически растеж. През последните 5 години растежът изцяло се обуславя от потреблението. В същото време догодина хем потреблението ще бъде по-ниско, хем инвестициите ще пострадат не само заради международната конюнктура, но и заради допълнителния български фактор - по-високо данъчно облагане с поне 2 млрд. евро", заяви Панев.

 

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Десетки ранени във верижни катастрофи заради гъста мъгла на магистрала "Тракия" (снимки) Днес
Десетки ранени във верижни катастрофи заради гъста мъгла на магистрала "Тракия" (снимки)
150071
Григор Димитров вдига сватба с Ейса Лайф
Григор Димитров вдига сватба с Ейса
20114
Гол, асистенция или магия? 10 момента, в които Роналдиньо накара футбола да изглежда невъзможен Корнер
Гол, асистенция или магия? 10 момента, в които Роналдиньо накара футбола да изглежда невъзможен
4333
Airbus A350 постави рекорд с 24-часов полет без кацане IT
Airbus A350 постави рекорд с 24-часов полет без кацане
1463
Георги Господинов ще представи в Лондон първия си сборник с разкази, който излиза във Великобритания Impressio
Георги Господинов ще представи в Лондон първия си сборник с разкази, който излиза във Великобритания
1289
Букурещ се превърна в столицата на магията и царството на сенките (снимки) Trip
Букурещ се превърна в столицата на магията и царството на сенките (снимки)
1765
Смачкайте картофите с чаша и ги сложете във фурната - резултатът е невероятен Вкусотии
Смачкайте картофите с чаша и ги сложете във фурната - резултатът е невероятен
9326
Астролог посочи зодиите, които могат да се разберат дори с най-трудните събеседници Zodiac
Астролог посочи зодиите, които могат да се разберат дори с най-трудните събеседници
942
СО2 ще продължа да нараства, въпреки намаленото замърсяване от изкопаеми горива Времето
СО2 ще продължа да нараства, въпреки намаленото замърсяване от изкопаеми горива
419