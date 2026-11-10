ОТ ДБ поставят под съмнение плановете за икономически растеж при по-слабо потребление и инвестиции

886 Снимка: БТА

Българските домакинства са изправени пред тежка зима заради съчетанието от по-високи енергийни цени, голям бюджетен дефицит и нови данъчни тежести. Това предупреди депутатът от "Демократична България" Мартин Димитров в кулоарите на парламента по време на заседание на бюджетната комисия

"Управляващите организират перфектна ценова буря тази зима. Защото има едновременно по-високи цени в енергетиката, има огромен дефицит, има нови по-високи данъци и всичко това ще доведе до ценова буря в ущърб на всяко едно българско семейство", заяви Димитров, цитиран от БТА.

Според него изходът от тази ситуация е ускоряване на икономическия растеж и ограничаване на бюджетния дефицит. Той посочи, че "Демократична България" е внесла 2 законопроекта с такава насоченост, единият от които вече е частично приет.

Става дума за предложението за ускорена данъчна амортизация на инвестиции в технологии за изкуствен интелект, високопроизводителна компютърна техника и сървърна инфраструктура. То беше одобрено днес с приетите промени в Закона за корпоративното подоходно облагане.

Вторият законопроект, който предстои да бъде разгледан, предвижда прагът за задължителна регистрация по ДДС да се увеличи до 85 000 евро. Предложението на управляващите е той да бъде 60 000 евро.

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Димитров смята, че предприетите от правителството мерки не са достатъчни, за да предотвратят негативните последици за гражданите. "Българските граждани ще започнат да усещат по джоба си първо спада на развитието и второ най-вече - чака ни една много тежка зима с това управление", каза депутатът.

Колегата му Владислав Панев също изрази съмнения относно бюджетните планове на управляващите. Той разкритикува решението на мнозинството да не се съобрази с аргументите срещу въвеждането на данък върху свръхпечалбите.

Панев обърна внимание, че инвестициите в България са под необходимото равнище за постигане на устойчив икономически растеж. По думите му през последните 5 години увеличението на икономиката се дължи основно на потреблението, но през следващата година се очаква то да отслабне, докато инвестициите ще бъдат под натиск както заради международната обстановка, така и заради вътрешните данъчни решения.

"Не знам как си представят бюджета за следващата година. От една страна България има много сериозен проблем с инвестициите, които са под необходимото ниво за дългосрочен и траен икономически растеж. През последните 5 години растежът изцяло се обуславя от потреблението. В същото време догодина хем потреблението ще бъде по-ниско, хем инвестициите ще пострадат не само заради международната конюнктура, но и заради допълнителния български фактор - по-високо данъчно облагане с поне 2 млрд. евро", заяви Панев.

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