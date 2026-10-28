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Британските домакинства ще спестяват средно по едва 21 паунда годишно от премахването на митата върху 100 вносни стоки. Мярката е част от новата бюджетна рамка на правителството в Лондон, представена от финансовия министър, но предизвика остри критики заради ограничения си ефект върху разходите на семействата. Пълният списък на стоките все още не е официално оповестен, но предварително изтекла информация разкрива, че сред тях са кисели краставички, консервиран печен боб, шоколадови изделия, кроасани и конфитюри, съобщи Нова телевизия.

Опозицията определи плана като подигравка с потребителите на фона на поскъпването на храните с 38% от началото на войната в Украйна. Според правителствени оценки премахването на митата ще спести на домакинствата средно около 45 пенса седмично. Сумата е незначителна в сравнение с разходите за храна, които в момента достигат средно 140 паунда седмично за британско семейство. Прогнозите са тази сметка да нарасне до 147 паунда, или около 172 евро, до юли.

Допълнително финансово натоварване се очаква и от януари, когато по-високите цени на енергията ще увеличат годишните разходи на всяко домакинство за електроенергия и газ с близо 60 паунда. Самият финансов министър признава, че намаляването на митата е по-скоро символична стъпка, която осигурява ограничено облекчение в условията на задълбочаващ се натиск върху семейните бюджети.

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Британските таблоиди също посрещнаха инициативата критично, като поставиха под въпрос готовността на лейбъристкото правителство да ограничи разходите за социални помощи. От тях се възползват над 10 милиона души, или почти всеки шести жител на страната. Кабинетът уверява работещите данъкоплатци, че данъчната им тежест няма да се увеличава, но същевременно се очакват по-високи данъци за бизнеса, включително върху свръхпечалбите на банките. Така правителството се стреми да осигури допълнителни приходи от по-богатите икономически сектори, без да задълбочава социалното напрежение и да предизвиква масови протести.

Освен върху хранителните продукти, мерките предвиждат намаляване на митата върху изкуствените торове, за да се подпомогнат земеделските производители. Планира се и премахване на налозите върху нафтата за отопление — важно облекчение за селските райони, където над 1,5 милиона души разчитат на това гориво през зимата.

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