Въпреки натиска от разходите и кражбите веригите инвестират в нови магазини, автоматизация и изкуствен интелект.

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Недостигът на персонал, по-скъпият транспорт и професионалните кражби "по списък" натоварват нехранителната търговия в България. Транспортът поскъпва с от 9% до 20%, незаетите щатни места в отделни обекти достигат 50-60%, а охраната струва до 20% повече, показва неформално проучване на Асоциация на търговците на нехранителни стоки (АТНС) сред шест търговски вериги в сегментите строителство и "Направи си сам", мебели и дом и спортни стоки. Асоциацията обединява национално представени компании за търговия с мебели и дом, строителни материали, "Направи си сам", спортни стоки, книги и др. Членовете ѝ имат над 100 обекта в 13 областни града и наемат над 3000 души. Проучването е от октомври 2026 г. Въпреки проблемите търговците инвестират в нови магазини, кол центрове, AI и каси на самообслужване.

Празни щатове: средно 20%, на места над 50%

Пет от шестте вериги отчитат недостиг на кадри. Според компания от сектора средно 20% от щатните места остават незаети, а в отделни обекти делът достига 50-60%. Това е трайна тенденция, която затруднява графиците и работните процеси. Други търговци посочват липса на мениджърски кадри и по-високи разходи за подбор, обучение и задържане на служители, а трети - натиск от служителите за увеличение на възнагражденията независимо от ефективността на работата. Само при една от веригите пазарът на труда не ограничава разширяването ѝ.

Транспортът поскъпва с 9% до 20%

Разходите за транспорт растат с 9-10% при част от търговците, а при други са поскъпнали с 20% през 2025 спрямо 2024 г. През 2026 г. увеличението е още по-голямо. Складирането поскъпва до 10% основно заради заплати и наеми. Търговците предупреждават, че ако кризата с горивата се задълбочи и морският път се удължи заради Близкия изток, цената на транспорта може да скочи осезаемо до края на годината.

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Кражби по списък

Краде се всичко - както евтини, така и скъпи, малки и лесно препродаваеми стоки: машини, батерии и инструменти, спални комплекти, тигани и дифузери, скъпо облекло от новите колекции. Крадците работят и "по списък": те имат клиенти за определен тип стоки и крадат целенасочено.

Данните са неравномерни. При един търговец делът на липсите спада от 0,68% на 0,57%, но доказаните кражби растат с между 4% и 8%. Друг отчита ръст на липсите от инвентаризации със 100% през 2026 спрямо 2025 г. Разходите за охрана растат с 5-7% при едни, с 9,5% при други, с 10%-15% при трети и с 20% при четвърти. Само две от веригите не са увеличавали инвестициите в охрана и техническо наблюдение тази година.

Еврото не е причина за по-високи цени

И шестте вериги отхвърлят еврото като причина за по-високи цени. Те посочват доставчиците, горивата, транспорта, геополитиката и политиката на брандовете. Търговците са използвали различни методи за превалутиране: без закръгляване, закръгляване надолу в полза на клиента или на база европейски препоръчителни цени. Един от тях ежедневно публикува цените на около 40 артикула от потребителската кошница. Най-трудни при прехода към еврозоната са били IT и фискалната адаптация и двойното обозначаване.

Клиентите купуват на промоция и търсят качество

Средната покупка расте с до 10%, но основно заради по-високите цени от марките, а честотата на пазаруване не се променя. Клиентите избягват най-евтините продукти и търсят добро съотношение между цена и качество, като купуват предимно на промоция. Част от търговците виждат по-малък дял на големите ремонти, като цялостна баня или кухня, и очакват поетапно обновяване стая по стая.

"Справедлива стойност": равни правила за всички

През 2026 г. в сила влязоха няколко промени, които според АТНС затвърждават антибизнес модела:

• Спиране на сайт. Промени в Закона за защита на потребителите (ЗЗП) позволяват да бъде спрян достъпът до интернет страницата на фирма, ако тя бъде "хваната" в нарушение 3 пъти в рамките на 10 дни.

• Забрана за необосновани цени. Други промени в ЗЗП забраняват повишаването на цените, когато то не е икономически обосновано. Търговците трябва да доказват, че има обективни причини. Всеки ден те подават данни за продажните цени на всяка стока от голямата потребителска кошница. Въвежда се и понятието "справедлива стойност".

• Приета е и методика за цените, която определя как ще се проверява дали едно поскъпване е икономически обосновано.

• Забрана за прекомерни цени. Промени в Закона за защита на конкуренцията забраняват "прекомерно високите" цени и изискват цената да има обоснована връзка с икономическата стойност на продукта или услугата.

И шестте вериги в проучването виждат риск от свръхрегулация. Четири от тях са категорично против, а една посочва, че при над 40 000 артикула методологията е практически невъзможна. Две подкрепят прозрачността, но искат ясни и еднакви правила за всички. От асоциацията настояват, първо, да няма държавна намеса в ценообразуването. Второ, да не се въвежда излишна бюрокрация за доказване на разходите, а да се заложат критерии, които изключват чиновнически произвол.

"Политическото говорене по темата е недопустимо. Настройват се потребители срещу търговци. Приемат се антибизнес закони", коментира адв. Галин Попов, изпълнителен директор на АТНС. "Освен това официалната статистика показва, че при търговците на нехранителни стоки цените са стабилни, докато растат при хотелите и ресторантите. Справедливостта не може да започва от магазина за обувки и да спира пред ресторанта", пояснява той.

Инвестиции: магазини, AI и самообслужване

Въпреки нарасналите разходи търговците инвестират в откриване на нови хипермаркети, филиали, колцентрове, изграждане на логистични бази и разширяване на франчайз мрежи. Магазините се обновяват с електронни етикети, дисплеи и инфодескове, а един от търговците е пуснал изцяло нов онлайн магазин. Физическите магазини остават основният канал за продажби. Онлайн продажбите са под 10% от оборота. Расте и Click&Collect - вземането на онлайн поръчки от магазина.

През следващите 12-24 месеца и шестте вериги планират AI и автоматизация: прогнозиране и управление на наличностите, AI агенти за офис процесите, управление на склада и транспорта, дигитално управление на персонала и умно видеонаблюдение срещу кражби. Две от веригите планират и каси на самообслужване. От АТНС обаче предупреждават, че регулаторният натиск може да постави под въпрос бъдещите инвестиции.

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