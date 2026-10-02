Инспекторите ще сравняват продажните и доставните цени и ще проверяват за икономическа обоснованост на увеличенията

407 Снимка: БТА

Комисията за защита на потребителите (КЗП) започва от днес проверки в търговските вериги, за да установи какви са реално прилаганите цени и какви търговски практики използват компаниите. Това съобщиха от Комисията.

Проверяващите ще събират информация за продажните и доставните цени, която впоследствие ще бъде анализирана. Ще бъдат правени и сравнения между настоящите цени и тези на определени предходни дати.

Причината за проверките са постъпващите в КЗП сигнали от потребители за поскъпване на основни хранителни продукти. В момента Комисията работи по около 12 000 жалби в различни сектори, свързани както със стоки, така и с услуги.

Контролът в търговските вериги ще се извършва по групи продукти. Първоначално инспекторите ще се насочат към млечните продукти, плодовете и зеленчуците и други храни, за които има най-много сигнали от потребители.

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КЗП ще проверява какви са причините за движението на цените и дали прилаганите практики не заблуждават потребителите или не водят до необосновано поскъпване. При установено увеличение на продажната цена Комисията ще изисква информация за икономическите причини за него. При установяване на нарушения ще бъдат предприемани съответните действия, предвидени в закона.

До няколко дни се очакват и резултатите от проверките на цените на горивата, които вече бяха извършени в 200 бензиностанции в цялата страна.

От КЗП допълват, че през следващата седмица контролът ще бъде разширен и към други икономически сектори, за които постъпват сигнали за трайно увеличение на цените, включително при услугите.

Проверките са продължение на обявената на 29 септември от председателя на КЗП Мая Манолова инициатива за установяване на реалните изкупни цени, на които търговците купуват продукцията от българските производители. Целта е да се установи какви са действителните цени, на които се изкупува българската селскостопанска продукция.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.