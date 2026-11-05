Оказало се, че дружеството дори не е вписано в туристическия регистър, глобено е с 10 000 евро

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Комисията за защита на потребителите (КЗП) спира дейността на посредник за морски почивки след жалби в Комисията за отменени резервации и невърнато капаро на 19 потребители, съобщиха от КЗП. Извършваните резервации за настаняване са били за Българското Черноморие.

Казусът е разгледан на заседанието на комисарите в сряда, на което стана известно, че проверките са започнали след постъпили през юли и август жалби от пострадали. Те се оплакват, че са били измамени, като са заплатили капаро за морска почивка, а резервациите им са отменени, но парите им, платени като капаро, не са възстановени.

В хода на проверките КЗП е изискала документи и писмени обяснения от дружеството. Събраните доказателства, включително платежни документи и становища на самия търговец, показват, че той действително е приемал резервации и е получавал плащания за настаняване в туристически обекти.

Същевременно справката в Националния туристически регистър е установила, че дружеството не е вписано като туроператор или туристически агент. Липсата на регистрация е потвърдена и в представените от неговия управител обяснения.

За извършването на туристическа агентска дейност без удостоверение за регистрация са съставени 13 акта за установяване на административни нарушения. До момента са издадени две наказателни постановления с имуществени санкции от по 5 000 евро - общо за 10 000 евро.

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Решението за спиране на дейността е отделна мярка от наложените санкции. То е насочено към преустановяване на посредничеството при продажба на хотелски резервации без изискваната от Закона за туризма регистрация и предотвратяване на нови случаи на засегнати потребители.

От КЗП напомнят на потребителите преди плащане за почивка да проверяват дали посредникът е вписан в Националния туристически регистър, да изискват писмено потвърждение на резервацията и ясни условия за анулиране и възстановяване на суми. Важно е да се пазят платежните документи, офертите и кореспонденцията с търговеца, за да може, при последваща жалба, КЗП да изпълни ефективно правомощията си в помощ на пострадалия потребител.

Според характера на нарушението КЗП работи по сигналите съвместно с органите на реда и другите компетентни институции.

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