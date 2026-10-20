Санкциите за необосновано увеличение могат да стигнат 100 000 евро за всеки продукт

1885 Снимка: БТА

Надценка от 135% на краве масло и поскъпване на основни хранителни продукти са сред нарушенията, установени от Комисията за защита на потребителите (КЗП) при проверки в търговските вериги.

Комисията е започнала 11 производства за необосновано повишаване на цените, а глобите могат да достигнат 100 000 евро за всеки отделен продукт.

Това съобщи председателят на КЗП Мая Манолова на брифинг. По думите ѝ след обявяването на първоначалните резултати проверките са продължили и са разкрили допълнителни съмнения за нарушения.

Производствата са свързани с повишение на цените на стоки от първа необходимост, включени в малката потребителска кошница. Проверяваният период обхваща месеците от август до октомври, като сред продуктите са сирене, мляко, домати, краставици и други основни храни.

"Поради това започнахме 11 производства за необосновано повишаване на цените. Става дума за поскъпване на сирене, мляко, домати, краставици и други стоки от първа необходимост. В рамките на производствата търговците ще имат възможност да докажат обосноваността на повишаването на цените през този период", заяви Манолова.

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Ако търговците не успеят да обосноват увеличенията с представените от тях данни, КЗП може да наложи санкции от 10 000 до 100 000 евро за всеки отделен продукт.

При проверките на надценките на основни хранителни стоки комисията е установила особено голяма разлика между доставната и продажната цена на кравето масло.

"Разбира се, шампион е маслото, което се продава с надценка от 135%. Както виждате, доставната му цена е 1,43 евро, а продажната цена е 3,79 евро с включен ДДС. След като приспаднем ДДС, надценката на това масло достига 135%", посочи председателят на КЗП.

Снимка: БТА

По-рано комисията съобщи за установени надценки над 140% при хранителни стоки в търговската мрежа. Сред продуктите с най-големи разлики между доставните и продажните цени са кравето масло, сиренето, кашкавалът, доматите и кромидът.

След проверките на хранителните продукти КЗП планира да насочи вниманието си и към цените на лекарствата, банковите такси и мобилните услуги.

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