Комисията настоява неустойките да бъдат отразени в ноемврийските сметки, а срокът за смяна на топломерите и водомерите с дистанционни уреди да бъде удължен

158 Стопкадър от БНТ

Комисията за защита на потребителите (КЗП) ще настоява "Топлофикация - София" да компенсира всички столичани, останали без парно и топла вода, а ако обезщетенията не бъдат начислени, ще заведе колективен иск срещу дружеството. Председателят на комисията Манолова призова по време на участие в БНТ ръководството на топлофикацията, Столичната община и Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да се намесят в кризата.

Според нея проблемът не е само в недостатъчната информация за сроковете на ремонтите и отстраняването на аварии, а в липсата на реално предоставена услуга. Манолова отхвърли тезата на кмета Васил Терзиев, че кризата е предимно комуникационна, и посочи, че потребителите се нуждаят от парно и топла вода, а не само от обещания кога ще бъдат възстановени.

Тя припомни, че по нейно настояване е било проведено изслушване на ръководството на "Топлофикация - София" в ресорната комисия на Столичния общински съвет, на което е поискала ясен график за плановите ремонти и срокове за отстраняване на аварии. По думите ѝ обаче такъв график не е бил представен.

Манолова посочи, че има квартали и сгради в столицата, които са без топла вода още от август. Тя призова ръководството на дружеството, общината и КЕВР да присъстват на протестите на засегнатите граждани и да проверят дали се изпълняват лицензионните задължения към потребителите.

КЗП вече е предупредила "Топлофикация - София" да начисли компенсации на потребителите, останали без отопление. Те трябва да бъдат равни на стойността на топлинната енергия, която е следвало да бъде предоставена за всеки ден от прекъсването на услугата. Комисията ще провери дали неустойките са включени в сметките за ноември. При липса на компенсации Манолова заяви, че е готова да предприеме съдебни действия от името на засегнатите потребители.

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Манолова се обяви против предприемането на дългосрочни решения за бъдещето на столичното топлофикационно дружество от настоящия състав на Столичния общински съвет, включително започването на процедура за концесия.

Според нея общинските съветници нямат моралното право да вземат подобни решения в края на мандата си, след като не са успели да решат проблемите на дружеството през последните години.

Председателят на КЗП предупреди и за последиците от събирането на задължения към "Топлофикация" чрез колекторски фирми и частни съдебни изпълнители, включително случаи на продажба на недвижими имоти заради неплатени сметки.

Тя даде примери от своята приемна за граждани, при които са били продадени апартамент в столичния квартал "Люлин" и парцел от 2,5 декара в Горни Богров. По думите ѝ в някои от тези случаи задълженията са за стари периоди и са погасени по давност.

Манолова предупреди, че при евентуална концесия финансовата тежест от задълженията на дружеството, които тя посочи като 1,2 млрд. евро, може да бъде прехвърлена върху потребителите. Според нея липсата на достатъчно обществен и институционален контрол върху частен оператор би създала риск от по-високи сметки и нови проблеми за гражданите.

КЗП настоява и за удължаване на срока за задължителната подмяна на уредите за дялово разпределение и водомерите за топла вода с устройства за дистанционно отчитане.

Манолова съобщи, че има сигнали за недостиг на уреди и за графици за монтаж, които стигат до февруари и март. Тя предупреди, че според действащите правила потребителите, чиито уреди не бъдат подменени до 1 януари, рискуват да бъдат таксувани по максимални нормативни стойности.

Това означава начисляване на максимално потребление за топла вода и отопление, независимо дали услугата реално е предоставена. Според Манолова подобна ситуация би била особено несправедлива за хората, които вече са останали без парно и топла вода за продължителен период.

Комисията е подготвила законопроект за отлагане на срока, който е изпратен до парламентарната комисия по енергетика и до министъра на енергетиката. Предложението е да се избегне допълнително финансово натоварване за домакинствата, което според Манолова може да достигне средно 300 евро за подмяната на уредите.

Председателят на КЗП постави под въпрос и необходимостта от съществуването на топлинните счетоводители като отделни посредници. Тя смята, че дейността им може да бъде поета от "Топлофикация - София", което би спестило разходи на потребителите. По думите ѝ услугата на топлинните счетоводители, след последното увеличение, се оценява на около 40 млн. лева годишно.

Комисията заяви, че ще продължи да настоява за защита на потребителите както чрез компенсации за прекъснатото отопление и топла вода, така и чрез законодателни промени, които да ограничат допълнителните разходи за домакинствата.

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