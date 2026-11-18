Комисията санкционира още 8 фирми за нарушения - сред тях хотели, туристическа компания, лечебно заведение и дружества за бързи кредити

3011 Снимка: БТА

Голяма верига за дрехи, обувки и аксесоари получи максималната глоба от 25 000 евро за подвеждащи намаления. Комисията за защита на потребителите (КЗП) е установила, че обявените по-ниски цени в неин магазин в областен град всъщност са били същите като цените, на които стоките са се продавали и месец по-рано, съобщиха от регулатора.

При проверката инспекторите са избрали на случаен принцип 7 продукта и при всички тях са открили невярна информация за намаление. Установени са и други нарушения, включително разминаване между цените на етикетите и сумите, маркирани на касата. От КЗП посочват, че при проверките служителите купуват реално стоки, за да установят какви цени плащат клиентите и дали търговците прилагат нелоялни практики.

Комисията е санкционирала и 2 обекта за настаняване в София. Единият се рекламирал като хотел, но всъщност предлагал стаи за гости. За подвеждащата реклама, при първо установено нарушение, е наложена глоба от 2500 евро. Другият обект е хотел, който не предоставял услугите, изисквани според неговата категоризация. За това нарушение Законът за туризма предвижда санкция между 500 и 1500 евро.

Глоба е наложена и на туристическа компания за подвеждаща реклама на почивка в Италия. В офертата били включени допълнителни екскурзии, но на място те или не се провеждали, или клиентите трябвало да доплащат за тях. Това условие не било посочено предварително. За подобна практика законът предвижда санкция до 25 000 евро.

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КЗП е установила нарушение и в лечебно заведение в областен град. То не информирало пациент, че в рамките на клиничната му пътека има право на изследване с ядрено-магнитен резонанс (ЯМР), за което не трябва да плаща допълнително. Вместо това пациентът бил насочен да заплати изследването. Проверката е извършена съвместно с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), а случаят е определен като нелоялна търговска практика. Предвидената санкция е до 25 000 евро.

Четири компании за потребителски кредити също са глобени. При проверките са открити договори с неправилно посочен годишен процент на разходите (ГПР), както и други нарушения на потребителските права. Санкциите са между 1500 и 40 000 евро. Една от компаниите е наказана и заради прекомерно високи разходи за отпускане на онлайн кредити, които представляват нелоялна търговска практика.

Решенията за санкциите са взети на заседание на КЗП на 17 ноември 2026 г. Принудителните административни мерки трябва да бъдат вписани в регистъра на комисията в рамките на 24 часа.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.