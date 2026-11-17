Проверки има за обществени поръчки за болнични храни, IT оборудване за службите и обучение на общински служители. Санкциите за картелни споразумения могат да достигнат 10% от оборота.

602 Снимка: Благой Кирилов/БТА

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разследва 8 предполагаеми картела, като по 3 от случаите вече е сезирана Европейската комисия. Това съобщи заместник-председателят на регулатора Радомир Чолаков в предаването "Тази сутрин"по bTV.

Част от разследванията са свързани с обществени поръчки, сред които доставки на храни за болници, IT оборудване за службите и обучение на общински служители с европейски средства. При поръчките за болнични храни комисията работи по 3 твърдения за нарушения.

По думите му обществените поръчки са сред сферите, в които картелните договорки могат да бъдат разкрити сравнително лесно, тъй като поведението на участниците и съвпаденията в техните оферти могат да покажат наличие на предварително споразумение. "Знаете ли, между другото, картелите се оказва, че много лесно се доказват през обществените поръчки. Защото в обществените поръчки много ясно се вижда, ако има договорка между участниците", обясни той.

Заместник-председателят на КЗК даде за пример и сътрудничеството с Главната дирекция за борба с организираната престъпност (ГДБОП). По думите му благодарение на информация от службата комисията е започнала две от разследванията и е близо до приключването им с актове. Единият случай е за предполагаема договорка при доставката на IT оборудване за службите, а другият - за обучение на общински служители с европейско финансиране. Чолаков уточни, че при установен картел санкцията може да достигне 10% от оборота на съответното предприятие.

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В интервюто беше засегнат и въпросът дали законодателството е позволявало на големите търговски вериги да оказват натиск върху производители и доставчици, както и дали наложената на Kaufland рекордна санкция от близо 76 млн. евро е свързана с пропуски в нормативната уредба.

Според Чолаков до тази година в Закона за защита на конкуренцията са липсвали някои разпоредби, които съществуват в законодателствата на западноевропейските държави. Той посочи, че през миналата и настоящата година са направени промени, с които част от тези недостатъци са отстранени.

"Истината е, че в нашия Закон за защита на конкуренцията до тази година бяха пропуснати някои разпоредби, които ги има в западните закони. Интересно е, че той, айде не да кажа осакатен, но малко по-пестеливо регулира някои въпроси, които по друг начин се регулират в Германия. И това дава възможност за заобикаляне", коментира той.

Заместник-председателят на комисията отхвърли тезата, че по-строгото прилагане на правилата и санкциите срещу нарушения могат да навредят на инвестиционния климат в страната. Според него предвидимостта на законите е важна за привличането на чуждестранни капитали. "Инвестиционният климат е лош, когато в ЕС не се спазват законите или не се прилагат правилно. Няма такъв вариант инвестиционният климат да се влоши, защото законите действат."

Чолаков припомни изследване на чуждестранна търговска камара, според което един от основните проблеми пред инвеститорите в България е непредсказуемата правна среда. "Преди години една от чуждестранните търговски камари беше правила изследване за кои са проблемите на чуждите инвеститори в България и на първо място беше непредсказуема правна среда. Непредсказуема. Ние я правим предсказуема в момента."

По отношение на пазара на лекарства КЗК вече е предприела действия за промяна на определени практики, без да изчаква приключването на цялостния анализ. Като пример Чолаков посочи сътрудничеството с германската компания "Фьоникс Фарма", един от големите доставчици на лекарства в Европа.

По думите му проверката е показала господстващо положение на компанията при доставката на определени лекарства и в конкретни пазарни сегменти. След разговори с ръководството в Германия дружеството се е съгласило да бъдат въведени регулаторни правила.

"Попитахме внимателно: "Какво ще кажете да направим една регулация?" Те разговаряха с ръководството си в Германия и на третия ден казаха: "Да, разбира се, съгласни сме"", разказа Чолаков.

Той определи постигнатото като съществена промяна, тъй като според него доставчиците на ексклузивни лекарства без заместител трябва да бъдат третирани като предприятия с господстващо положение и да подлежат на регулация.

"Това, което се случи там, според мен е една малка революция, защото благодарение на сътрудничеството ни с немската компания "Фьоникс Фарма", ние в момента наложихме принципа, че всеки, който има ексклузивно лекарство, доставчик на лекарство, има ексклузивно, което няма заместител, е в господстващо положение по дефиниция и подлежи на регулация."

Целта е редките медикаменти да достигат до пациентите, независимо дали те пазаруват от аптеки, собственост на съответния доставчик, или от други търговски обекти.

"Това означава, че ще трябва да има правила, в които такива редки лекарства ще се разпределят равномерно, така че да стигат до крайния пациент. Лекарството ще бъде свързано с крайния пациент", обясни той.

Сред останалите проблеми във фармацевтичния сектор, по които КЗК води разговори с Министерството на здравеопазването, са достъпът до лекарства, паралелният износ и необходимостта от правила за аптечните вериги.

Според Чолаков паралелният износ трябва да бъде ограничен в случаите, когато застрашава снабдяването на българските пациенти.

"Става дума за паралелния износ, който очевидно беше проблем в определени сфери, ще трябва да се прекрати или да се намали до минимум, така че да бъдат задоволени първо българските пациенти, пък след това да се изнасят, ако има някакви излишъци. Разбира се, структурният проблем с аптечните вериги, които са допуснати и които по някакъв начин ще трябва да има регулация там", заяви той.

В края на интервюто Чолаков се върна към санкцията от близо 76 млн. евро, наложена на Kaufland, и обясни, че целта на регулатора не е да събира глоби, а да постигне спазване на правилата.

"Вижте, много пъти беше казано, искаме, защото беше попитано каква е целта на тази санкция. Ние сме регулатор. Ние не искаме да налагаме глоби. Разбирате ли? Целта на тази санкция е да се каже: хора, спазвайте закона така, както се спазва в другите държави."

Той подчерта, че от европейските инвеститори се очаква не само да влагат средства в България, но и да прилагат добри практики и да спазват закона по същия начин, както в останалите държави от ЕС.

"Искаме от европейските, особено от инвеститорите от европейските страни, от Европейския съюз, освен да влагат в България капитали, да водят със себе си добри практики, ноу-хау и почтено отношение към закона, такова, каквото е в останалите страни. Това искаме."

Според Чолаков санкцията трябва да има възпиращ ефект и да доведе до промяна в поведението на търговската верига, а не да се разглежда като политически натиск или атака срещу чуждестранен инвеститор.

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