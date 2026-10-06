Комисията ще проучи дали клаузи за ценова равнопоставеност и ограниченията за продажби могат да ограничават конкуренцията и да ощетяват потребителите

637 Снимка: Благой Кирилов/БТА

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) започва задълбочено проучване на договорите между големите онлайн платформи за електронна търговия и търговците, които ги използват. Целта е да се установи дали определени договорни условия могат да ограничават конкуренцията и да дават прекомерна пазарна сила на платформите.

Проучването ще обхване и по-широкото влияние на електронната търговия върху различните сектори, в които се продават стоки и услуги онлайн, както и върху начините за тяхната доставка.

Решението за задълбочения анализ е взето въз основа на междинния секторен анализ на пазара на електронна търговия с потребителски стоки и услуги, който КЗК вече е приела.

Проучването обхваща едни от най-често купуваните онлайн стоки и услуги - дрехи, обувки и аксесоари, мебели и стоки за дома, спортни стоки, козметика и здравни продукти. В него са включени и продажбата на билети за културни и други събития, както и услугите за настаняване.

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КЗК анализира как функционира пазарът, какви са пречките пред конкуренцията и навлизането на нови компании, както и кои практики могат да създават рискове за конкурентната среда.

Сред разглежданите въпроси са използването на потребителски данни и алгоритми за определяне на цени и реклама, възможността платформите да дават предимство на собствените си продукти, ограниченията върху продажбите и налагането на неблагоприятни договорни условия.

Според междинния анализ развитието на електронната търговия като цяло стимулира конкуренцията. Онлайн каналите улесняват навлизането на нови компании, позволяват на бизнеса да достига до по-широк кръг потребители и улесняват сравнението на цените и условията.

С разрастването на онлайн търговията обаче платформите придобиват все по-голямо значение като посредници между търговците и клиентите. Голямата потребителска база, мрежовите ефекти и значителните финансови и технологични ресурси могат да засилят пазарната позиция на отделни платформи.

В рамките на анализа комисията е установила, че в договорите на част от платформите с търговците се включват клаузи за ценова равнопоставеност.

Чрез тях платформите могат да изискват от търговците да предлагат през тях цени и търговски условия, които са не по-неблагоприятни от тези във всички останали канали за продажба.

Според КЗК подобни клаузи могат да ограничат конкуренцията, да затруднят развитието на по-малки платформи и да намалят възможностите на потребителите да намират по-изгодни предложения чрез други канали.

Установени са и условия, при които търговците могат да бъдат задължавани да не приемат поръчки от крайни клиенти извън платформата, а да ги насочват обратно към нея, за да бъде извършена продажбата.

Подобни ограничения могат да ограничат възможността на търговците свободно да използват различни канали за продажба и да отслабят конкуренцията между отделните онлайн посредници. КЗК обаче подчертава, че наличието на такива клаузи само по себе си не означава автоматично нарушение на правилата за конкуренция. Оценката зависи от конкретния пазар, пазарната позиция на съответната платформа, наличието на алтернативни канали за продажба и евентуалните икономически ползи от договорните условия. Именно затова комисията започва задълбоченото проучване, което трябва да установи дали конкретни договорни практики действително ограничават конкуренцията и дали са съвместими с българските и европейските правила.

Въз основа на междинните резултати КЗК препоръчва на Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Националната агенция за приходите (НАП), в рамките на техните правомощия, да предприемат мерки за по-ефективен контрол и по-голяма прозрачност при онлайн търговията.

Потребителите трябва да имат лесен достъп до информация за търговеца, начините за контакт, общите условия и процедурите за разрешаване на спорове. КЗК препоръчва и по-тясно сътрудничество между институциите, включително чрез обмен на информация, съдействие при проверки и разследвания и други съвместни действия. Компетентните органи трябва да информират КЗК за предприетите конкретни мерки и сроковете за тяхното изпълнение. Пълният текст на междинния секторен анализ е публикуван на интернет страницата на КЗК.

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