Антимонополният регулатор припомни, че е санкционирал веригата три пъти от 2020 г. насам, а Върховният административен съд вече е потвърдил окончателно една от глобите

4661 Снимка: Благой Кирилов/БТА

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) обвини "Кауфланд" в опит за публичен натиск върху съда след изявления на изпълнителния директор на търговската верига във връзка с наложените санкции за над 75 млн. евро.

В официална позиция антимонополният регулатор възрази срещу "безпрецедентни квалификации", отправени към неговите решения, както и срещу публичните прогнози за изхода от евентуално съдебно производство.

Според комисията категоричните твърдения за бъдещо съдебно решение могат да се възприемат като опит за въздействие върху независимия съд, преди той да е разгледал спора.

От КЗК посочват, че са санкционирали "Кауфланд" за нелоялни търговски практики с три решения - през 2020, 2025 и 2026 г. Според регулатора установените нарушения очертават траен модел в отношенията на веригата с доставчици и български производители, датиращ от 2015 г.

Общото между случаите, по оценка на комисията, е използването на по-силната позиция на търговската верига при договарянето и прилагането на условия, които ощетяват доставчиците. От КЗК твърдят, че последното производство, започнало през май 2026 г., е установило продължаване на нелоялните практики въпреки предходните санкции.

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Първото решение е от 17 септември 2020 г., когато КЗК налага на "Кауфланд" санкция от 343 417 лв. за злоупотреба с по-силна позиция при договаряне. Това е бил максимално допустимият размер на глобата според действащото тогава законодателство.

През 2023 г. Върховният административен съд (ВАС) окончателно потвърждава решението на комисията и наложената санкция в пълен размер. От регулатора изтъкват този случай като контрапункт на публичните прогнози на изпълнителния директор на "Кауфланд" за изхода от евентуалното ново съдебно дело.

През май 2025 г. КЗК установява още две нарушения и налага две санкции от по 250 000 лв., отново максималните по закон към онзи момент. Решението е обжалвано пред Административния съд - София-област.

Последното решение на КЗК е от ноември 2026 г. С него комисията установява три нарушения, свързани с нелоялни търговски практики спрямо български производители, и налага санкции за общо 75 653 706 евро.

Две от глобите са по 21 899 757 евро, което представлява по 1,58% от оборота на дружеството за 2025 г. Третата санкция е в размер на 31 854 192 евро, или 2,2% от оборота.

От комисията подчертават, че законът допуска санкция до 10% от оборота за всяко отделно нарушение, което в случая би означавало приблизително 150 млн. евро за нарушение.

Антимонополният регулатор заявява, че решенията му се основават на закона и събраните доказателства, а тяхната законосъобразност подлежи на независим съдебен контрол. Комисията изрично признава правото на всяко дружество да оспорва наложените му санкции и да представя юридическите си аргументи пред съда.

В същото време КЗК категорично отхвърля това, което определя като опити за натиск върху съдебната преценка от позицията на голяма международна компания.

Комисията счита, че категоричните внушения за изхода от евентуално съдебно производство могат да бъдат възприети като опит за публичен натиск върху съда още преди той да е разгледал спора. Освен това противно на твърденията на изпълнителния директор на "Кауфланд" ВАС е потвърдил решението на КЗК от 2020 г. за сходно нарушение, при сходна фактическа обстановка и сходни доказателства, посочва КЗК.

Спорът се изостри след решението на КЗК да наложи на "Кауфланд България" санкции за над 75 млн. евро заради установени от комисията нелоялни търговски практики спрямо доставчици.

Компанията отхвърли обвиненията и обяви, че ще защитава интересите си по съдебен ред, като предупреди и за възможно преразглеждане на бъдещите си инвестиции в страната.

Допълнително напрежение предизвика предупреждението на изпълнителния директор на "Кауфланд България", който заяви, че акокомпанията изпадне в затруднение, фалитът на Корпоративна търговска банка (КТБ) ще изглежда като "пролетен бриз".

Думите му предизвикаха моментална реакция от управляващите и политическите среди. От "Прогресивна България"заявиха, че никоя компания не е над закона, независимо от икономическото ѝ влияние. Според тях вместо аргументи от ръководството на търговската верига се чуват заплахи, а сравнението с фалита на КТБ е неуместно.

Остра реакция имаше и от вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев, който определи тона на ръководството на "Кауфланд" като арогантен. Той подчерта, че държавата няма да се огъне пред лобистки натиск и че действията на институциите са насочени срещу нелоялните търговски практики, а не срещу самите търговски вериги.

Депутатът Ивайло Мирчев също определи изказването на изпълнителния директор на "Кауфланд" като "арогантно и неприемливо", подчертавайки, че никоя компания не може да използва икономическата си тежест като щит срещу закона, но има право да обжалва санкцията на КЗК.

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