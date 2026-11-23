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Годишната квота за ваучери за храна за 2026 г., която е в размер на 818 млн. евро, вече е изчерпана. Всички 100 индивидуални квоти на операторите, всяка от които е за около 8,18 млн. евро, са разпределени, съобщиха от Асоциацията на операторите на ваучери за храна в България (АОВХ). Това означава, че хиляди работещи няма да получат ваучери за храна за последните два месеца на 2026 г.

Размерът на общата квота е определен със Закона за държавния бюджет за 2026 г. и е останал на нивото от миналата година. В същото време търсенето на ваучери се увеличава, а все повече работодатели ги използват като социална придобивка за своите служители. По данни на асоциацията от тази възможност се възползват над 850 000 работещи.

Изчерпването на квотата създава затруднения както за работещите, така и за работодателите, особено в условията на растяща инфлация и намаляваща покупателна способност.

Ограничението произтича от законово определения общ размер на квотата и важи за всички оператори на пазара. Въпреки спирането на издаването на нови ваучери, договорите, картите и сметките на служителите остават активни. Те могат да продължат да пазаруват с вече заредените по картите им средства.

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Очаква се издаването на нови ваучери да бъде възобновено през първата седмица на януари 2027 г., когато трябва да влезе в сила квотата за следващата година. В проекта на държавния бюджет тя е заложена на 1,5 млрд. евро.

"Операторите не са избрали да спрат издаването на ваучери за храна по чл. 209а от Закона за корпоративното подоходно облагане. През годината АОВХ многократно предупреди за очаквания в края на годината недостиг, но предвид необходимостта от строга бюджетна дисциплина квотата не беше увеличена", заяви председателят на асоциацията Меди Бенбугера, цитиран в съобщението.

От АОВХ призовават Народното събрание да одобри за 2027 г. квота в размера, предвиден в проекта на държавния бюджет, представен от Министерството на финансите. Според асоциацията това е необходимо, за да не се стигне отново до преждевременно изчерпване на средствата и спиране на издаването на ваучери.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.