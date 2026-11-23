Служителите настояват за увеличение на заплатите с 350 евро и осигуряване на 54 млн. евро в бюджета за 2027 г. Протестните акции ще продължат до 1 декември.

1260 Снимка: БТА

Едночасови ефективни стачки започват от днес служители в 7 държавни институции в София и страната. Организатор е Синдикатът на административните служители (САС) "Подкрепа", който протестира срещу разликите във възнагражденията, несправедливото заплащане и неравното третиране на работещите в държавната администрация. Акциите ще продължат до 1 декември, съобщиха от КТ "Подкрепа".

В протестите ще се включат служители от централните управления и териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане (АСП), Агенцията по заетостта, Главната инспекция по труда, Агенцията по вписванията, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Националния статистически институт (НСИ) и Националния осигурителен институт (НОИ).

Първата стачка е днес от 10:00 до 11:00 ч. в Агенцията за социално подпомагане и ще бъде организирана съвместно с Националната федерация "Търговия, услуги, контролни органи и туризъм" към КТ "Подкрепа". Във вторник протестът ще обхване Агенцията по заетостта, а в сряда - Главната инспекция по труда и Агенцията по вписванията. В петък към акцията ще се присъединят служители на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

На 30 ноември от 10:00 до 11:00 ч. стачка ще проведат и работещите в НСИ. Последната акция е насрочена за 1 декември в Националния осигурителен институт.

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Сред основните искания на синдиката са увеличение на месечните възнаграждения с 350 евро, възстановяване на допълнителното заплащане за трудов стаж и професионален опит, както и равнопоставено третиране на всички служители в държавната администрация. От "Подкрепа" настояват в бюджета за 2027 г. да бъдат предвидени 54 млн. евро за изпълнение на исканията. Синдикатът заявява, че ще продължи протестите до постигането на конкретни решения.

Стачните действия преминават под надслова "Справедливост и равни права". Преди дни президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов заяви, че синдикатът не приема заложеното увеличение от 5% на средствата за възнаграждения в бюджетния сектор, припомня БТА. По думите му недостатъчни са и предвидените средства за издръжка на отделните администрации.

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