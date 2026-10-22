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Ключовите министри в белгийското правителство не постигнаха съгласие за бюджетната консолидация на поредната си среща снощи, въпреки нарастващия натиск от финансовите пазари. Междувременно доходността по 10-годишните държавни облигации на страната достигна 4,4% и надхвърли лихвата по дълга на Гърция, съобщи националната информационна агенция Белга, цитирана от БТА. "Тази вечер установихме, че сме на различни мнения", заяви след заседанието вицепремиерът от Реформаторското движение Давид Кларинвал.

Основната пречка пред споразумението остава предложението на премиера Барт де Вевер, което не е прието от социалистите във фламандската партия "Форойт". Вицепремиерът Франк Ванденбрук е заявил още при пристигането си, че планът не е достатъчно справедлив и не може да послужи като основа за преговори. Според социалистите документът е твърде обемен, за да бъде разгледан задълбочено в рамките на една нощ.

Представителите на "Християндемократи и фламандци" Винсент ван Петегем и на валонската формация "Отдадените" Максим Прево също потвърдиха, че не е постигнато споразумение. В кулоарите на срещата един от участниците дори обвини Ванденбрук, че е провалил преговорите.

В официално съобщение от кабинета на премиера се посочва, че министрите ще прегледат бюджетните параметри ред по ред през следващите дни, за да постигнат възможно най-скоро договореност за консолидацията. Работата ще продължи и през седмицата на парламентарната ваканция. На практика обаче нова среща на правителственото ядро няма да има до следващата седмица. Дотогава обсъжданията ще се водят в работни групи, уточни Кларинвал.

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"Никой не използва думата криза, но ситуацията е сложна", коментира той. Според източници, запознати с преговорите, не е постигнато съгласие нито по предложенията, нито по бележките към тях. Документът от около 70 страници не е могъл да бъде разгледан изцяло в детайли. Белгийското правителство се стреми да осигури 10 млрд. евро чрез бюджетни мерки, които да приведат публичните финанси в съответствие с европейските правила, да ограничат нарастването на разходите за лихви и да успокоят финансовите пазари.

За да може парламентът да одобри бюджета навреме, споразумението трябва да бъде постигнато до края на октомври. В противен случай страната може отново да прибегне до временни месечни бюджети - вариант, който премиерът Де Вевер категорично отхвърля. "Ще продължим да търсим решение", заяви Прево. Той подчерта, че по-високата цена на финансирането спрямо Гърция прави бюджетната консолидация наложителна.

"Трябва да работим за възстановяването на страната. Трябва да бъдем откровени и да приемем, че в краткосрочен план се налага да предприемем непопулярни мерки, за да защитим икономиката и социалния си модел в дългосрочен план", каза той. По думите му правителството трябва да действа отговорно, дори когато решенията му не са популярни.

Натискът върху Белгия се засилва и заради отслабващото доверие на инвеститорите. В сряда доходността по 10-годишните държавни облигации се повиши до 4,4%, над нивото по гръцкия дълг. Допълнителен фактор за финансовите пазари ще бъде решението на рейтинговата агенция "Стандард енд Пуърс" (S&P), която трябва да обяви новата си оценка за кредитоспособността на Белгия в петък.

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