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Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) излезе с официална позиция, в която предупреждава за сериозни икономически рискове при приемане на пълна забрана за реклама на хазартни игри в интернет и социалните мрежи. Според организацията подобни рестрикции могат да накарат глобалните технологични гиганти да класифицират страната като високорисков пазар и да ограничат рекламните си услуги за всички български компании. Работодателите настояват за институционален диалог и пропорционални регулации вместо драстични мерки, водещи до разрастване на сивия сектор.

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В своето становище КРИБ посочва, че платформи като "Мета", "Гугъл", "ТикТок" и "Екс" реагират на крайни национални забрани с автоматично въвеждане на географски филтри. При малки пазари с прекомерни нормативни изисквания технологичните компании често прилагат общи ограничения за цели категории реклами, вместо да разработват специфични инструменти за конкретна държава. Тази практика създава пряка опасност за малките и средните предприятия, използващи дигиталните канали за достигане до крайните потребители.

Организацията поставя акцент и върху техническата невъзможност за пълно спиране на нелицензираните сайтове за залагания в интернет пространството. В момента само регулираните оператори внасят данъци в държавния бюджет и спазват законовите стандарти за защита. Премахването на възможността за легална реклама отнема единственото конкурентно предимство на лицензираните дружества и стимулира пренасочването на финансови потоци към сивата икономика. По данни на бизнеса паричните преводи към нерегламентирани платформи вече формират между една трета и две трети от обемите в България и Европа.

Като международни примери за нежелани пазарни последици работодателите цитират пълното спиране на "ТикТок" в Индонезия и споровете на "Мета" и "Гугъл" в Австралия за авторски права върху новинарско съдържание. Към тези казуси се добавят и непрозрачните списъци на технологичните гиганти за неподдържани територии и завишените изисквания за комплексна проверка на местните фирми.

От конфедерацията подчертават подкрепата си за мерки за защита на уязвимите групи чрез засилен контрол върху посланията към непълнолетни лица. Индустрията призовава за задълбочена предварителна оценка на въздействието върху националното предприемачество преди гласуването на законодателните промени в парламента.

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