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Червило на "Луи Вюитон" (Louis Vuitton) или крем на "Ланком" (Lancôme): на фона на опитите на луксозния сектор да възстанови растежа си, премиум козметиката продължава да се развива с добри темпове, подкрепена от потребители, които предпочитат тези по-достъпни покупки пред висшата мода, се посочва в разширен репортаж на Франс прес, цитиран от БТА.

Партерният етаж на "Галери Лафайет" (Galeries Lafayette) в Париж гъмжи от клиенти в понеделник следобед. На щанда за грим на "Луи Вюитон" 32-годишната Джесика Карава тества аромати.

"Много обичам парфюми. Вчера си купих един от "Крийд" (Creed)", казва тя пред Франс прес.

Младата жена от време на време си позволява и луксозни изделия, като носената от нея на рамото чанта с монограм, но признава, че повишаването на цените от луксозните марки през последните години е ограничило покупките й. "Купих тази чанта за 1000 евро преди пет години, а сега същият модел се продава за 1500 евро", подчертава тя.

Въпреки несигурната геополитическа обстановка и инфлационния натиск сегментът на високия клас козметика е отчел през първото полугодие ръст на продажбите от 7 на сто в Северна Америка, 5 на сто в Европа и 10 на сто в Латинска Америка, сочат данни на консултантската компания "Сиркана" (Circana).

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"Това е петата поредна година на силен растеж на световния пазар на премиум козметика", посочва Матилд Лион, директорка в "Сиркана" и специалист по този пазар.

Да си доставиш удоволствие на сравнително достъпни цени: "В това отношение гримът е особено добре позициониран", отбелязва Матилд Лион.

От няколко години големите компании в луксозния сектор разбират ползата от разработването на предложения, които позволяват на клиентите да се докоснат до техните марки, какъвто е случаят с "Ермес" (Hermès), която пусна първите си червила през 2020 г., а също и със "Селин" (Celine) през 2024 г.

Тази стратегия е още по-важна, тъй като поне от две години секторът на кожените изделия - дълго време основен двигател на луксозния пазар - изпитва затруднения. През първото полугодие подразделението за мода и кожени изделия на "Ел Ве Ем Аш" (LVMH) ("Диор" - Dior, "Селин" - Celine и др.) е отчело спад от 5 на сто, какъвто е и при "Керинг" (Kering), "Гучи" (Gucci), "Баленсиага" (Balenciaga) и др.

Забавянето се обяснява с няколко фактора, сред които и повишаването на цените от големите луксозни къщи. Според консултантската компания "Бейн енд Къмпани" (Bain & Company) пазарът на луксозни стоки се е лишил от 20 милиона клиенти между 2024 и 2025 г., след като през предходните години вече е загубил 50 милиона.

Показателно за нарастващото значение на козметиката е, че световният лидер в сектора "Л'Ореал" (L'Oréal), който предлага няколко категории продукти, от стоки за масовия пазар до луксозния сегмент, представен от марки като "Ланком" (Lancôme), както и професионални продукти – наскоро измести луксозния гигант "Ел Ве Ем Аш" от челната позиция във водещия френски борсов индекс CAC 40.

Според експерта за луксозния сектора Ерик Брион може да се говори дори за смяна на епохата. "През 2026 г. центърът на тежестта на луксозния сектор се измести от модата към по-широкия сектор на красотата", казва той.

Експертът обръща внимание и на навиците на поколението Зет - хората, родени между средата на 90-те и средата на средата на второто десетилетие на XXI век, което е насочено към постоянно усъвършенстване на себе си. А това включва тялото и красотата.

Сбогом на чантите от крокодилска кожа и роклите висша мода? Според Беноа Елбрен, преподавател по маркетинг във Висшето търговско училище в Париж, младите хора днес "искат символи на лукса, но не непременно луксозни предмети".

При козметиката марките "се заиграват с идеята, че това може би е лукс, макар че всъщност нищо в същността или материала не оправдава определянето му като лукс", твърди той.

А цените понякога достигат главозамайващи равнища. Серум на швейцарската марка "Ла Прери" (La Prairie) например се продава за 300 евро за 30 милилитра или 10 000 евро за литър, докато 500 милилитра от крема "Ла Мер" (La Mer) на "Есте Лаудер" (Estée Lauder) струват 2970 евро.

"Хиперинфлацията в луксозния сектор започва да се пренася и върху козметиката", анализира Ерик Брион, като според него потребителите в крайна сметка биха могли и тук да се откажат от продукти, смятани за прекалено скъпи и да предпочетат не толкова демонстративни марки. Или дори да се насочат към така наречените "дупове" - козметични продукти, вдъхновени от известни марки, но предлагани на много по-ниски цени и изключително популярни.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.