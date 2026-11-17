3-ти годишен форум за транспорт, логистика и спедиция на сп. "Мениджър" ще се проведе на 01.12.2026г. в Интер Експо Център

72 Източник: Сп. Мениджър

Според данни на Конференцията на ООН за търговия и развитие (UNCTAD) над 80% от обема на световната търговия със стоки се превозва по море. Какво се случва, когато ключови морски маршрути са застрашени, геополитическото напрежение пренарежда веригите на доставки, а технологиите променят правилата на логистиката? Кои ще бъдат най-сигурните транспортни коридори на бъдещето? Може ли България да се превърне в ключов логистичен хъб на Балканите? И готови ли са бизнесът и държавата за автономния транспорт и новата регулаторна среда?

Тези въпроси ще бъдат обсъдени на 3-ти годишен форум за транспорт, логистика и спедиция, който ще се проведе на 01.12.2026г. в Интер Експо Център, за да събере представители на бизнеса и експерти от сектора в разговор за предизвикателствата, възможностите и бъдещето на индустрията. Регистрирайте се безплатно тук.

Програмата започва с презентацията "Къде са Балканите в новата логистична карта на Европа?", която ще постави началото на дискусиите за стратегическото значение на региона. След нея fireside chat "Геополитически конфликти и предизвикателствата пред сигурността на морския транспорт" ще насочи вниманието към рисковете пред морските транспортни коридори.

Дискусионният панел "Навигиране в новата глобална реалност" ще разгледа последиците от блокирането на Ормузкия проток, несигурността в Червено море, санкциите срещу Русия и нарастващия протекционизъм. Следващият fireside chat, "Смяна на модела: Ще се строят ли на концесия магистралите в България?", ще постави на дневен ред бъдещето на пътната инфраструктура у нас.

Дискусионният панел "Новата регулаторна среда" ще бъде посветен на модернизирането на митническия съюз на ЕС, разгръщането на ICS2, новите правила за обмитяване на пратките от трети страни на стойност до 150 евро, предстоящото влизане в сила на регламента eFTI през 2027 г. и отражението на европейския регламент за обезлесяването (EUDR) върху транспортния сектор. След кафе паузата програмата продължава с презентацията "Beyond the Known - A New Era of Maritime Innovation".

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Следва поредица от разговори: "Интелигентният транспорт: данни и контрол", "Складът като автономна система" и "Дигитални близнаци в логистиката - какво сме направили и какво предстои". Презентацията "Новото разбиране за сигурност в логистиката" ще разгледа киберсигурността, fail-safe механизмите при автономни операции, отговорността при решения, взети от изкуствен интелект, и новите решения за повишаване на сигурността на пътя.

Разговорът "Предотвратяване на измами в логистиката - ролята на застрахователния сектор" ще насочи вниманието към управлението на рисковете, а fireside chat "От офиси до автоматични станции - трансформацията на куриерския сектор" ще проследи влиянието на онлайн търговията, ролята на микро-фулфилмънт центровете, навлизането на автоматизираните шкафове и развитието на автоматичните пощенски станции.

След нетуъркинг паузата фокусът ще се премести към автономния транспорт и доставките. Дискусионният панел "Автономен транспорт и доставки - колко близо сме и кои ще са новите работещи бизнес модели" ще обхване напредъка при автономните транспортни системи, необходимата инфраструктура, ролята на 5G/6G и международните хъбове за автономни системи.

Fireside chat "Конкуренция в условията на консолидация" ще постави въпроса какви са възможностите пред малките спедитори и дали специализацията ще се превърне в ново конкурентно предимство.

Финалният дискусионен панел "Спедиторска мрежа и глобални партньорства: Балканите като регионален логистичен хъб" ще разгледа възможностите България и регионът да се възползват от по-сигурни транспортни маршрути, ролята на пристанищата и Черноморския регион в мултимодалния транспорт, предизвикателствата пред авиационния сектор, ограниченията пред сухопътния транспорт и влиянието на глобалните платформи.

Форумът ще завърши с нетуъркинг и коктейл, предоставяйки възможност за нови професионални контакти и обмен на идеи между представителите на транспортния, логистичния и спедиторския сектор.

Сп. "Мениджър" ви очаква на 3-ти годишен форум за транспорт, логистика и спедиция. Събитието ще се проведе на 01.12.2026г. в Интер Експо Център. Регистрирайте се безплатно тук.

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