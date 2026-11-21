Парите за отбрана обаче ще се увеличат с 200%

4258 Снимка: БТА

С 10 на сто орязан бюджет на ЕС за периода 2028-2034-та спрямо предложения от ЕК или с 204 млрд. евро по-малко представи председателят на Европейския съвет Антонио Коща. Средствата за кохезия са намалени с 5,08 на сто. Най-голямо увеличение в него се предвижда за отбрана - над 200%. Общият бюджет, предложен от председателя на Европейския съвет по текущи цени е 1,78 трлн. евро, спрямо предложението на Комисията от 1,984 трлн, съобщава БНР.

По думите му, това е бюджет, който отговаря на европейските амбиции, запазва националните вноски в разумни граници и включва балансиран пакет от нови собствени ресурси. Той припомни, че лидерите на ЕС са определили три стратегически приоритета за следващия бюджетен цикъл - повишаване на конкурентоспособността, укрепване на сигурността и отбраната ни и утвърждаване на Европа в света.

"Увеличаваме финансирането за конкурентоспособност със 120%. Увеличаваме финансирането за отбрана с 232%. Удвояваме средствата за държавите членки за управление на миграцията и граничен контрол. Увеличаваме с 23% финансирането за утвърждаването на Европа в света", обясни председателят на Европейския съвет. "Новият фонд за общата селскостопанска политика и политиката на сближаване ще остане най-големият в бюджета", допълни Коща.

Справката обаче сочи, че средствата за кохезия, от които България е особено заинтересована, са намалени от 1,062 трлн. евро по текущи цени на 1,008 трлн. евро или с 54 млрд. евро. Има и леко увеличение на националните вноски.

Какво движи бизнеса днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

"Чухме опасенията на държавите членки. Не е лесно да се намери балансът, но с това предложение успяхме да се доближим много до сегашното равнище на националните вноски. Средно те ще нараснат от 0,80% на 0,82% от брутния национален доход на държавите членки", посочи още Коща.

В бюджета е заложен пакет от пет източника на приходи - от цифровите услуги, приходите на големите компании, Механизма за корекция на въглеродните емисии на границите, нерециклираните електронни отпадъци, тютюневите изделия и системата за търговия с емисии.

Коща оповести предложението си малко преди специалната среща на върха на европейските лидери в четвъртък и петък, на която се очакват продължителни и сложни дебати по този въпрос. Запознати не изключват тя да продължи и през уикенда.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.