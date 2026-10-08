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Проектът за Коридор VIII се реализира с ускорени темпове след проведените заседания на Смесения комитет в София и Скопие. Това заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев по време на Международната конференция за Коридор VIII в София.

Кабинетът "Радев"

По думите му вече са предприети спешни мерки и има ясна политическа подкрепа за изграждането на коридора. Като знак за ангажимента на ЕС той посочи прякото включване на еврокомисаря по разширяването Марта Кос в работата по проекта.

Основните срокове за реализацията са свързани със следващата Многогодишна финансова рамка на ЕС за периода 2028-2034 г. Според Пеев географското положение на България превръща Коридор VIII в стратегически проект не само за европейската транспортна мрежа, но и за сигурността и военната мобилност в региона.

Заради променената геополитическа обстановка Европейската комисия, Европейският парламент и НАТО работят за ускоряване на изграждането на стратегическата връзка.

Коридор VIII трябва да свърже транспортните потоци между Европа и Азия и да осигури връзка между Черно и Адриатическо море. Завършването му се очаква да улесни търговията и транспорта и да подкрепи икономическото развитие и европейската интеграция на страните от Западните Балкани.

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България изпълнява програма за модернизация и изграждане на железопътни участъци от европейската TEN-T мрежа, като сред основните направления е трасето София - Перник - Радомир - Гюешево, съобщи още министърът. Той посочи като конкретен напредък осигуреното финансиране и подписания договор за изграждането на участъка от Гюешево до входа на трансграничния тунел към Северна Македония. Двустранното споразумение между двете държави урежда и съвместното изграждане и последващата експлоатация на съоръжението.

Правителството разглежда и възможности за публично-частно партньорство при големи пътни проекти. Сред тях е автомагистрала "Рила", която трябва да осигури пряка връзка между националната пътна мрежа и ГКПП "Гюешево". "С подкрепата на Европейската комисия и международните ни партньори сме убедени, че се движим в правилната посока за реализирането на тази стратегическа връзка", заяви Пеев.

В рамките на конференцията министърът се срещна и с Мариан Маринеску, европейски координатор за Европейския транспортен коридор "Западни Балкани - Източно Средиземноморие". Двамата са обсъдили значението на коридора за свързването на държави от ЕС и Шенген със страни, които все още не са част от тези пространства. Според тях именно множеството гранични преминавания по трасето правят неговото изграждане особено важно и налагат да бъдат положени всички усилия за завършването му.

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