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Намаляване на държавните разходи, свиване на бюджетния дефицит, ограничаване на новия държавен дълг и съкращаване на администрацията. Това са част от основните стъпки в бюджетната рамка за 2027 г., които председателят на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание Константин Проданов открои в предаването "Денят започва".

По думите му проектобюджетът предприема промени в няколко направления, към които предишните правителства не са пристъпвали. Сред тях е първото от години реално намаляване на държавните разходи както в абсолютна стойност, така и като дял от брутния вътрешен продукт.

"Аз смея да твърдя, че всъщност бюджетът прави няколко много ключови стъпки в няколко сфери, в които нито едно от предходните правителства не се е осмелило да направи. И ще ми позволите да дам конкретни примери. За първи път от няколко години се свиват държавните разходи - както като обща сума, така и като процент от брутния вътрешен продукт. Нека да дам числа: близо 1 милиард по-малко разходи в абсолютна стойност. Почти 4 процентни пункта - от 43,5 на 39,6 - спадат те като процент от брутния вътрешен продукт. Това е много сериозна консолидация", заяви Проданов.

Той посочи и планираното намаляване на бюджетния дефицит - от 5,7% от БВП на касова основа през тази година до 3,5% през 2027 г. Според него това представлява свиване с повече от 2 процентни пункта.

Председателят на бюджетната комисия акцентира и върху ограничаването на новия държавен дълг. По думите му за първи път от 2021 г. се предвижда намаление на новите задължения спрямо предходната година. Той направи сравнение с периода 2024-2025 г., когато размерът на дълга е бил удвоен.

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"За първи път от няколко години се свиват държавните разходи - както като обща сума, така и като процент от брутния вътрешен продукт. (...) За първи път от 2021 година имаме намаляване на новия дълг, който ще бъде изтеглен спрямо предходната година. През 2025 г. спрямо 2024 г. дългът беше удвоен. Сега за първи път през 2027 г. се предвижда той да падне от малко под 10 на 8,6", коментира Проданов.

Административната реформа е другият основен акцент в бюджетната политика. Проданов съобщи, че вече са направени 5000 съкращения в държавната администрация, като предстоят още около 2500 оптимизации в публични дружества.

"За първи път от 2016 година имаме намаляване на администрацията - истинска административна реформа. В допълнение към съкращенията и оптимизациите, които бяха направени тази година, имаме нови 5000 съкращения, 2000 от тях в МВР. Наред с това имате публични дружества, в които ще има оптимизации с още около 2500 души. Това са много сериозни реформи в тази посока", заяви председателят на бюджетната комисия.

Според него правителството е намерило баланс между необходимостта от ограничаване на дефицита и избягването на прекалено рязко затягане на бюджетната политика, което би могло да навреди на икономическата активност.

Проданов посочи, че въпреки процедурата по свръхдефицит, в която се намира страната за първи път от 17 години, бюджетът трябва да подпомогне промяна в модела на икономически растеж. Вместо той да се основава основно на вътрешно потребление, финансирано чрез заеми, акцентът трябва да се премести към инвестициите и производството с по-висока добавена стойност.

"Другият ключов момент е, че въпреки тежката процедура по свръхдефицит, в която сме, за първи път от 17 години, ние успяваме да намерим, според мен, оптималния баланс между това да не крушира икономиката, като затегнем колана прекалено силно, тоест да насърчим инвестициите, да преориентираме двигателя на растежа от вътрешно потребление, базирано на заеми, както беше преди, към инвестиции и висока добавена стойност. И на фона на всичко това да предложим един много солиден социален пакет и политика по доходите, за които се надявам да можем да говорим повече", каза Проданов.

Той определи предложената финансова рамка като възможния оптимален вариант при настоящите икономически и бюджетни условия.

"Това е финансовата стабилност, която е възможна в настоящите условия, предвид последните 5-6 години на финансова безотговорност, фискален разгул и вакханалия", коментира председателят на бюджетната комисия.

Проданов засегна и разразилия се обществен спор около възможността средства от втория пенсионен стълб да бъдат използвани по нов механизъм. Той припомни, че след появата на тези твърдения е била дадена публична позиция, че подобна мярка не е предвидена.

"В момента, в който се развихри цялото вълнение около това, аз и колегите свикахме трибунка и казахме: "Такова нещо не е планирано и не се планира". Аз не мога да знам какво е обсъждано на експертно ниво. Ако е имало такава идея в министерството, тя не е стигнала до публично ниво. Не е възможно аз да знам за всяка идея, която се обсъжда във всяко министерство. В официалния документ до ЕК такова нещо няма. Ако искахме да го предложим, щяхме да го направим", заяви той.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.