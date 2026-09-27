Дан Йоргенсен смята, че сега ЕС е по-подготвен, отколкото през 2021 г., когато Русия ограничи доставките на газ, но призова правителствата да ускорят подготовката за зимата

2879 Снимка: AP/БТА

ЕС е заплашен от криза на цените на енергията в резултат на последиците от войната в Иран върху пазарите за петрол и газ, заяви в петък еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен в писмо, цитирано от Ройтерс и БТА. Той призова страните да обмислят мерки за ограничаване на търсенето на енергия.

"Заплашени сме от ценова криза, свързана с криза на доставките", пише Йоргенсен в писмо до министрите на енергетиката на страните от ЕС.

Европа е силно зависима от вноса на петрол и газ, отбелязва Ройтерс. Чуждестранните доставчици покриват около 80% от нуждите на блока от газ, което го прави силно уязвим от скока на световните цени на енергията, причинен от практическото затваряне на Ормузкия проток заради войната в Иран - маршрут, по който обикновено преминават 20% от световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

Европа все още не е заплашена от недостиг на доставки, но се бори с растящите цени и някои страни все още се опитват да напълнят газовите си хранилища преди зимата, когато търсенето на газ за отопление на домовете достига своя пик. Газовите хранилища в ЕС са пълни на около 70%, което е с 12 процентни пункта по-малко в сравнение със същия период миналата година, показват данни на "Газ Инфрастръкчър Юръп" (Gas Infrastructure Europe).

Според Йоргенсен ЕС е по-добре подготвен сега, отколкото през зимата на 2021 г., когато Русия ограничи доставките на газ за Европа и това се дължи на увеличения капацитет за внос на втечнен природен газ, повечето енергия от възобновяеми източници и намаленото търсене на газ. Той обаче призова правителствата да ускорят подготовката за зимата.

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"Приканвам ви да обмислите предприемането или продължаването на мерки, които могат да поддържат пълненето на газовите хранилища или да намалят търсенето на газ и електроенергия толкова дълго, колкото е необходимо", пише Йоргенсен.

Такива мерки биха могли да включват намаляване на силата на отоплението в обществените сгради, преустановяване на отоплението на открити пространства и изключване на ненужното улично осветление, посочва Йоргенсен. Говорител на Европейската комисия към момента не е отговорил на запитване за коментар, посочва Ройтерс.

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