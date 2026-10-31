Някои авиокомпании в Европа вече спират полетите си

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10 евро за самолетен билет може би остава в миналото. След кризата с горивата в Близкия изток и неспиращото покачване на цените очакванията са самолетните билети през следващата година да поскъпнат с поне 20%.

Високите цени на гориво, новите летищни такси и инфлацията са част от причините цените на самолетните билети да се повишават, но това засега не спира пътуващите.

Според Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA) средната цена на авиационното гориво в Европа е достигнала 207,61 долара за барел в средата на октомври, което представлява увеличение от близо 128% на годишна база.

"Всичко е непредсказуемо. Това е проблемът, че геополитиката определя и нашия бизнес. И може наистина да стане доста тежко, ако цените се вдигнат още повече или има недостиг на горива поради възобновяване на действията във войната в Иран", каза пред bTV Тодор Иванджиков, председател на Българската асоциация на авиационната индустрия.

Някои авиокомпании в Европа вече спират полетите си.

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"Ами да, един жив пример е в момента румънската компания, която спря полети преди 2-3 седмици и едва ли ще тръгне с доста дългове към летища, към тяхното РВД и към авиокомпаниите. Така че самолетите почват вече да се прибират, да се паркират някъде за съхранение, докато намери нови оператори", коментира Иванджиков.

Формирането на цената на билета включва и други фактори освен горивото.

"Инфлацията, като заплати, такси в някои държави, се вдига. Искаме, не искаме, животът поскъпва. Аз трябваше да пътувам до Азия, билетът се вдигна два пъти за една седмица", казва още Тодор Иванджиков.

Авиогориво в запас на ниска цена имат само големите авиокомпании.

"86% от потреблението ни на гориво за останалата част от годината е хеджирано. В резултат на това Групата "Луфтханза" е по-добре защитена срещу колебанията в цените на горивото в сравнение с много от конкурентите си", посочват от Групата "Луфтханза".

Коментарът на нискотарифните компании е, че също успяват да ограничат натиска.

"Към момента сме осигурили чрез договори за хеджиране близо 85% от нуждите си от гориво за настоящия зимен сезон и 50% от необходимите количества за оставащата част от 2027 г. По този начин си осигуряваме съществена защита срещу пазарната волатилност", коментират от "Уиз Еър".

Авиолиниите предупреждават, че по-високите цени на гориво може да се отразят и в по-скъп билет. През изминалата седмица изпълнителният директор на най-голямата нискотарифна авиокомпания в Европа предупреди, че цените ще се повишат с 20% догодина.

"През следващите 12 месеца ще станем свидетели на най-голямото увеличение на цените на самолетните билети в историята на Европа", казва Майкъл О'Лиъри.

Засега сред пътниците на летище "Васил Левски" - София новините за по-скъпи билети не променят плановете им. "Хората уж нямат пари в България, ама аз като гледам, не спират да пътуват, не спират да си карат колите и да си живеят живота. Така че според мен няма да повлияе нещо кой знае колко на пътуванията на хората и на финансовото им състояние", коментира пътник.

Дали прогнозите ще се сбъднат, ще зависи и от международната обстановка, цените на горивата, конкуренцията и търсенето на полети.

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