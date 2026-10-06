Доходността по 10-годишните френски държавни облигации достигна 5%, а разликата спрямо германските облигации се върна до нива от дълговата криза в еврозоната през 2011-2012 г.

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През по-голямата част от последното десетилетие инвестирането във френски държавен дълг се смяташе за почти толкова сигурно, колкото и инвестирането в германски държавни облигации. Сега това възприятие се променя, и то бързо.

Миналата седмица доходността по 10-годишните френски държавни облигации достигна 5%. Това означава, че държавата трябва да предложи по-висока доходност, за да привлече инвеститори при емитирането на дълг. Френските 10-годишни облигации не бяха достигали такава доходност от юли 2002 г., пише Euronews.

Разликата между доходността по френските и германските държавни облигации - показател, който пазарът следи като мярка за възприемания риск - достигна най-високото си ниво от дълговата криза в еврозоната през 2011-2012 г.

Франция вече плаща по-висока доходност по държавния си дълг от Италия и Гърция - 2 държави, които бяха в центъра на тогавашната дългова криза.

Това има значение далеч отвъд пазара на държавни облигации. По-високите разходи за обслужване на държавния дълг увеличават натиска върху бюджета, а пазарните лихви влияят и върху условията за ипотечно и бизнес кредитиране.

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Как втората по големина икономика в еврозоната стигна дотук и докъде може да се задълбочи проблемът?

Коренът на проблема е сравнително прост. Френската държава от години харчи повече, отколкото събира чрез данъци и други приходи. Разликата се покрива чрез ново държавно финансиране, което увеличава публичния дълг.

През тази година бюджетният дефицит се очаква да достигне 5,4% от брутния вътрешен продукт (БВП). Правилата на ЕС определят референтна граница за бюджетния дефицит от 3% от БВП. Когато бюджетните дефицити се натрупват в продължение на години, това води до увеличаване на държавния дълг. Френският държавен дълг достигна 3,6 трилиона евро през второто тримесечие на 2026 г. Това се равнява на 119% от БВП спрямо 115,6% година по-рано, показват данните на френския Национален институт за статистика и икономически изследвания (INSEE).

Проблемът се изостря, когато инвеститорите започнат да се съмняват дали правителството разполага с реалистична и политически изпълнима стратегия за стабилизиране на публичните финанси. Франция има такъв план. Проблемът е, че досега страната не успява да постигне последователно поставените бюджетни цели. Миналия четвъртък правителството на премиера Себастиен Льокорню представи проектобюджета за 2027 г. Той предвижда около 54 млрд. евро икономии и допълнителни бюджетни приходи. Целта е бюджетният дефицит да бъде намален до 5% от БВП през 2027 г. спрямо 5,4% през 2026 г. Около 2/3 от планираната бюджетна консолидация трябва да дойдат от ограничаване на разходите, а 1/3 - от увеличаване на данъците и осигурителните вноски. Сред предложените мерки са икономии от по 6 млрд. евро в пенсионната система и здравеопазването.

Разходите на държавата, без лихвените плащания и разходите за отбрана, ще бъдат замразени в номинално изражение. При наличие на инфлация това означава ограничаване на реалната стойност на тези разходи. Вместо да успокои инвеститорите, бюджетният план предизвика нови опасения. Льокорню не разполага с парламентарно мнозинство, а Националното събрание започва обсъждането на бюджета на 13 октомври. Освен това през пролетта на 2027 г. във Франция предстоят президентски избори. Икономистът от BNP Paribas Стефан Колиак отбелязва, че Франция вече е пропуснала бюджетните си цели през 3 от 4-те години между 2023 и 2026 г. Разходите за обслужване на държавния дълг и разходите за отбрана нарастват. Затова според изчисленията на Колиак правителството трябва да реализира икономии, равняващи се на около 1% от БВП, само за да постигне намаление на дефицита с 0,4 процентни пункта.

Допълнителен натиск идва от необходимостта за ново държавно финансиране. Френската хазна планира да емитира 340 млрд. евро нов държавен дълг през 2027 г. - с 20 млрд. евро повече от тази година. Част от тази сума ще е необходима за рефинансиране на дълг, натрупан по време на пандемията, който достига падеж. Дори ако бюджетният план бъде изпълнен, Колиак очаква съотношението държавен дълг към БВП да нарасне до 121% през 2027 г. и да се стабилизира едва около 124% през 2032 г. Главният икономист на Ebury Енрике Диас-Алварес заяви, че "политическата безизходица в Париж остава напълно нерешена". По думите му предложенията на правителството са били посрещнати със скептицизъм и от фискалния надзорен орган.

Натискът върху правителството се увеличава и заради протестите на студенти, свързани с недостатъчното финансиране на училищата.

Освен повишаването на доходността по 10-годишните френски облигации до 5%, тревожен сигнал е и увеличаването на разликата спрямо германските държавни облигации. Този спред показва как пазарът оценява относителния риск на френския държавен дълг спрямо германския. Премията по френския дълг спрямо германските 10-годишни облигации достигна 152 базисни пункта, или 1,52 процентни пункта. Това е ниво, свързвано с дълговата криза в еврозоната през 2011 г. Стратезите на Intesa Sanpaolo, ръководени от Джан Марко Салчоли, смятат, че по-важна от самото ниво е скоростта, с която се разширява спредът.

При рязко повишаване на доходността опасенията на инвеститорите могат да се прехвърлят от по-високите разходи за финансиране към по-широка оценка на кредитния риск - тоест към въпроса за устойчивостта на публичните финанси и способността на държавата да обслужва задълженията си. "Това движение има тенденция да превръща лихвения риск в нещо по-широко, преди всичко кредитен риск", посочва Салчоли в бележка до клиенти. Диас-Алварес определя движението като "най-голямото седмично разширяване на този спред за последните 17 години".

Вече има предупредителни сигнали. Стратезите на ING Михел Тукер и Бенджамин Шрьодер посочват, че спредовете на италианските и гръцките облигации спрямо германските държавни облигации са се разширили с почти 15 базисни пункта по време на сътресенията около френския дълг. "Динамиката на дълга вече не се разглежда само като френски проблем", пишат те. Реакция има и на валутните пазари. Анализаторите на Intesa за валутния пазар Лука Чигнонини и Фабио Вакели отбелязват, че еврото е достигнало 1,1161 долара по време на азиатската търговия в понеделник, въпреки по-слабите данни за заетостта в САЩ. Те предупреждават, че опасенията около публичните финанси на Франция могат да окажат допълнителен натиск върху еврото и да го насочат към 1,10 долара.

Инфлацията в еврозоната през септември се повиши до 3,8%, което подкрепя аргументите за продължаване на по-рестриктивната парична политика. В същото време напрежението на пазара на държавни облигации създава аргументи за пауза и за евентуални мерки за стабилизиране на пазара. "Пауза от страна на ЕЦБ би оказала натиск върху еврото от гледна точка на разликата в лихвените проценти, въпреки че стабилизирането на пазарите на държавен дълг би върнало потоците към валутата", заяви Ана Муньера, директор "Стратегия за глобалните пазари" в BBVA.

ЕЦБ разполага със специален инструмент за покупки на държавни облигации - Инструмента за защита на трансмисионния механизъм (TPI), предназначен за противодействие на неоправдани и резки сътресения на финансовите пазари. Използването му обаче е свързано с определени условия, включително оценка на устойчивостта на публичните финанси и спазването на фискалните правила. TPI не представлява безусловна гаранция за разходите, при които Франция може да се финансира. Чрез подобни интервенции ЕЦБ може да ограничава прекомерните различия в доходността на държавните облигации между отделните страни, без да променя основните си лихвени проценти.

Най-непосредственият риск е политическата безизходица да попречи на Франция да приеме бюджет за 2027 г. Според Муньера от BBVA Льокорню може да не успее да осигури достатъчна парламентарна подкрепа и да бъде принуден да напусне поста си. Без приет бюджет Франция отново може да разчита на извънреден закон, който да осигури необходимото финансиране на основните функции на държавата, както се случи през 2025 и 2026 г. Всяко ново забавяне обаче увеличава риска от по-нататъшно влошаване на публичните финанси. Колиак от BNP Paribas изчислява, че ако сериозното намаляване на бюджетния дефицит бъде отложено за 2028 г., държавният дълг може да достигне 126% от БВП през 2032 г.

При необходимост от емитиране на 340 млрд. евро държавен дълг през следващата година всяко допълнително увеличение с 0,1 процентни пункта на средната доходност по новия дълг може да увеличи постепенно разходите за обслужването му.

Има обаче и причини ситуацията да не се определя като непосредствена дългова криза.

Франция не е загубила достъпа си до финансовите пазари. Проблемът е, че инвеститорите изискват по-висока доходност за държавния дълг и искат по-ясен и убедителен план за стабилизиране на публичните финанси.

Първото сериозно изпитание за доверието към този план започва на 13 октомври, когато Националното събрание започва обсъждането на бюджета за 2027 г.

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