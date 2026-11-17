500 000 души ще ги получат, около 360 000 от тях са пенсионери под линията на бедността

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Около 500 000 души ще получат еднократна коледна добавка от 50 евро. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова в предаването "Тази сутрин" по bTV.

Сред получателите са хората, които са одобрени за целева помощ за отопление, семействата с деца с увреждания, приемните родители и младежите, които напускат приемната грижа. Право на добавката имат и хората, които получават социални помощи от държавата. Най-голямата група сред подпомаганите са пенсионерите с ниски доходи - около 360 000 души, чиито средства са под линията на бедност.

Изплащането на добавките ще започне на 20 ноември, когато парите ще бъдат преведени по банковите сметки на правоимащите. Хората, които получават пенсиите си в пощенските станции, ще могат да вземат сумата от 23 ноември.

Ефремова уточни, че е възможно да има забавяне при част от получателите, които не са кандидатствали за целева помощ за отопление. Въпреки това те също ще получат предвидените 50 евро.

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Прочитът може би не беше най-правилният, каза още социалният министър Наталия Ефремова в ефира на bTV по повод оттеглените промени в Закона за личната помощ, предложени от "Прогресивна България".

Личните асистенти в страната са над 100 000, но професионалните са под 10%, коментира още министърът и допълни, че понякога действително се оказва, че невинаги начинът, по който е регулирано тяхното правоотношение, отговаря на нуждите им. Ефремова допълни, че ще направят прегледа на начина, по който този закон се изпълнява и ще чуят мнението на засегнатите лица.

По отношение на втория пенсионен стълб Ефремова посочи, че държавата не може самостоятелно да прехвърли средства от единия фонд в другия. Посоката на движение е да се дадат възможности вторият пенсионен стълб да води до това хората да имат по-високи доходи, каза тя.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.