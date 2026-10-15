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Протестно автошествие с над 700 автомобила и около 3000 участници организира КНСБ в София заради предложенията за заплатите през 2027 г. Акцията ще започне в 12:00 ч. пред Народното събрание, съобщи президентът на синдиката Пламен Димитров.

Недоволството е насочено срещу предложението на правителството минималната работна заплата от 1 януари 2027 г. да бъде 660 евро. Според КНСБ размерът трябва да достигне 690 евро - сумата, която би се получила по предишния механизъм в Кодекса на труда.

Синдикатът не одобрява и заложеното в бюджетните разчети увеличение на заплатите с 5% в бюджетната сфера и със 7,5% за педагогическите специалисти. КНСБ настоява за ръст от поне 10%, като според Димитров предложените проценти няма да бъдат приети добре от работещите на фона на сегашната инфлация. Димитров съобщи, че синдикатът вече е изразил позицията си пред вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев. За утре сутрин е планирана и нова среща с него.

Кабинетът предлага 660 евро минимална заплата от 1 януари 2027 г.
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Поводът за недоволството е публикуваният за обсъждане проект на правителството, с който се предлага минималната заплата да нарасне от 620,20 евро през 2026 г. на 660 евро през 2027 г. Това е увеличение с 39,80 евро, или 6,4% - далеч от досегашните двуцифрени повишения по действащия доскоро механизъм за увеличение на МРЗ, който беше автоматично обвързан със средната работна заплата. " Иска ми се минималната заплата да е 1000 евро, но такива са ни възможностите в момента", коментира от Брюксел премиерът Румен Радев.

Окончателното решение за размера на минималната работна заплата се очаква през следващите 2 седмици, когато бъдат уточнени всички параметри на бюджета, съобщи малко по-късно министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Тя заяви, че целта ѝ е размерът да се доближи максимално до горната граница от 672 евро, но засега бюджетните възможности позволяват да се обсъждат 660 евро.

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