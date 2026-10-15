Около 3000 души се очаква да се включат в протеста, синдикатът настоява за 690 евро минимална заплата и поне 10% увеличение на възнагражденията в бюджетната сфера

3641 Снимка: БТА

Протестно автошествие с над 700 автомобила и около 3000 участници организира КНСБ в София заради предложенията за заплатите през 2027 г. Акцията ще започне в 12:00 ч. пред Народното събрание, съобщи президентът на синдиката Пламен Димитров.

Недоволството е насочено срещу предложението на правителството минималната работна заплата от 1 януари 2027 г. да бъде 660 евро. Според КНСБ размерът трябва да достигне 690 евро - сумата, която би се получила по предишния механизъм в Кодекса на труда.

Синдикатът не одобрява и заложеното в бюджетните разчети увеличение на заплатите с 5% в бюджетната сфера и със 7,5% за педагогическите специалисти. КНСБ настоява за ръст от поне 10%, като според Димитров предложените проценти няма да бъдат приети добре от работещите на фона на сегашната инфлация. Димитров съобщи, че синдикатът вече е изразил позицията си пред вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев. За утре сутрин е планирана и нова среща с него.

Поводът за недоволството е публикуваният за обсъждане проект на правителството, с който се предлага минималната заплата да нарасне от 620,20 евро през 2026 г. на 660 евро през 2027 г. Това е увеличение с 39,80 евро, или 6,4% - далеч от досегашните двуцифрени повишения по действащия доскоро механизъм за увеличение на МРЗ, който беше автоматично обвързан със средната работна заплата. " Иска ми се минималната заплата да е 1000 евро, но такива са ни възможностите в момента", коментира от Брюксел премиерът Румен Радев.

Какво движи бизнеса днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Окончателното решение за размера на минималната работна заплата се очаква през следващите 2 седмици, когато бъдат уточнени всички параметри на бюджета, съобщи малко по-късно министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Тя заяви, че целта ѝ е размерът да се доближи максимално до горната граница от 672 евро, но засега бюджетните възможности позволяват да се обсъждат 660 евро.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.