Ново изследване на Oxfam непосредствено преди COP 31 показва как свръхбогатите ускоряват глобалното затопляне и дори печелят от климатичните бедствия. Европа е изправена пред въпроса кой трябва да финансира зеления преход

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Осем милиона от най-богатите хора на планетата генерират повече въглеродни емисии, отколкото 3,5 милиарда от най-бедните жители на Земята, взети заедно. Същевременно най-заможните разполагат с финансови възможности да се защитят от екстремните горещини, наводненията и пожарите, докато уязвимите общности понасят най-тежките икономически и социални последици.

Това е основният извод от новия доклад на международната организация Oxfam International - Disaster Divide: How Climate Chaos Deepens Inequality and Enriches the Few ("Климатичното разделение: как климатичният хаос задълбочава неравенството и обогатява малцина"), публикуван непосредствено преди климатичната конференция COP31 в Анталия.

Изследването променя традиционния поглед към климатичната отговорност. Разделението вече не е само между богатите и бедните държави, а все по-отчетливо и между различните доходни групи вътре в самите общества.

Това поставя фундаментален икономически въпрос: справедливо ли е домакинствата с ниски доходи да понасят същата или дори по-висока относителна финансова тежест от климатичните политики, когато отговорността им за емисиите е несравнимо по-малка?

Един процент от населението, непропорционално голям въглероден отпечатък

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Според Oxfam най-богатите 0,1% от световното население - приблизително 8 милиона души - произвеждат повече емисии от най-бедните 44%, или около 3,5 милиарда души.

Анализът, изготвен с използване на данни от Стокхолмския институт по околна среда (SEI), показва, че най-богатите 10% са отговорни за близо половината от емисиите, свързани с потреблението, докато най-бедната половина от населението има дял под една десета.

Източник: 3Enews/ По данни на Oxfam / Stockholm Environment Institute, Disaster Divide. Поради закръгляването сборът е 99,9%. Най-богатият 1% е част от най-богатите 10%, а не допълнителна категория. Графиката е генерирана с OpenAI

По данните на Oxfam един човек от най-богатия 1% генерира средно около 75 тона CO₂ годишно от потребление, срещу едва 0,8 тона за човек от най-бедната половина на човечеството.

Различията се проявяват и вътре в регионите. Според данните, цитирани от Financial Times, в Африка въглеродният отпечатък на човек от най-богатите 0,1% е около 530 пъти по-голям от този на представител на най-бедните 50%. Това показва защо националните средни стойности могат да бъдат подвеждащи. Две държави със сходни емисии на глава от населението могат да имат коренно различно разпределение на климатичната отговорност.

Частните самолети и инвестициите: невидимата страна на замърсяването

Oxfam отделя специално внимание на луксозното потребление. През 2025 г. частните самолети са генерирали около 16 милиона тона CO₂, а един полет е произвел средно 3,7 тона - приблизително колкото годишните емисии на средностатистически човек в света.

Още по-съществено е замърсяването, свързано с притежаваните активи.

Организацията анализира инвестициите на 1000 милиардери в 1095 компании и изчислява, че през 2025 г. емисиите, приписвани на тези инвестиции, достигат 486 милиона тона CO₂ еквивалент. Ако се разглеждаха като отделна държава, те биха се наредили на 19-о място сред най-големите замърсители.

Сред тези сектори са нефтът, природният газ и химическата индустрия. Според доклада 69% от компаниите, притежавани от изследваните милиардери, не следват траектория на декарбонизация, съвместима с ограничаването на затоплянето до 1,5°C.

Така климатичната отговорност не се определя единствено от личното потребление. Собствеността върху капитала и инвестиционните решения също имат съществено значение.

Климатичните бедствия задълбочават социалното неравенство

Докладът прави още една важна връзка - между емисиите на най-богатите и последствията за здравето и живота на останалото население.

Според моделирането на Oxfam емисиите, генерирани само за една година от най-богатия 1%, могат да причинят приблизително 1,9 милиона допълнителни смъртни случая вследствие на екстремни горещини в рамките на следващите 100 години. Това е дългосрочна статистическа оценка, а не прогноза за смъртността през една календарна година.

Източник: 3Enews/ По данни на Oxfam, Financial Times; Stockholm Environment Institute; World Inequality Lab; UNDP/OPHI. Графиката е генерираона с OpenAI

Изследването установява също, че най-богатият 1% има приблизително 20% принос към глобалното затопляне от 1990 г. насам, докато най-богатите 0,1% са отговорни за около 7%.

Последиците обаче се разпределят неравномерно. Според цитирани от Oxfam научни изследвания смъртността от наводнения е седем пъти по-висока в държавите с по-голямо икономическо неравенство.

Причината не е единствено географската изложеност на климатичните рискове. Хората с ниски доходи по-често живеят в недостатъчно защитени жилища, нямат адекватни застраховки и разполагат с ограничени спестявания за възстановяване след бедствие.

Богатите могат да се преместят, да застраховат имуществото си или да инвестират в индивидуална защита. За бедните една климатична катастрофа може да означава загуба на жилище, работа и натрупано с години имущество.

Европа: историческа отговорност и нови вътрешни разделения

Европейският контекст е особено важен, защото континентът съчетава висока историческа отговорност за емисиите с нарастваща необходимост от социално справедлив климатичен преход.

Въз основа на изследване на Джейсън Хикъл Oxfam посочва, че за периода 1850-2015 г. страните от Глобалния север носят 92% от отговорността за емисиите, превишаващи справедливия им дял от глобалния въглероден бюджет.

Източник: 3Enews / По данни на Oxfam / Hickel (2020), Disaster Divide. Тези стойности не представляват дялове от всички исторически емисии, а оценка за отговорността при превишаване на справедливо разпределен въглероден бюджет. Графиката е генерирана с OpenAI

Вътре в Европа различията също са съществени. Данните, цитирани от Financial Times, показват, че във Великобритания емисиите на най-бедната половина от населението са намалели с повече от една четвърт от 1990 г., докато тези на най-богатите 0,1% са нараснали с над 50%.

Изследвания в Швеция потвърждават положителната връзка между доходите и въглеродния отпечатък, макар че жилищните условия, транспортната инфраструктура и енергийният микс също влияят.

За Централна и Източна Европа това има допълнително измерение. По-ниските средни доходи, енергийната бедност и необходимостта от модернизация на жилищата могат да направят декарбонизацията по-тежка за домакинствата с ограничени финансови възможности.

Докладът не предоставя отделни съпоставими оценки за въглеродния отпечатък на най-богатите и най-бедните в България. Следователно глобалните съотношения не могат автоматично да се пренасят върху страната.

Изводите обаче имат пряко значение за европейските политики. Социалният фонд за климата, механизмите за справедлив преход и инвестициите в енергийна ефективност могат да ограничат неравномерното разпределение на разходите. За България особено важни са защитата на енергийно бедните домакинства, обновяването на сградите и осигуряването на достъпен транспорт.

Климатичната криза оскъпява храните, но не за всички еднакво

Oxfam разглежда и по-слабо обсъжданото измерение на климатичното неравенство - хранителната сигурност. Сушите, наводненията и горещините намаляват добивите и повишават производствените разходи. За домакинствата с ниски доходи това означава съществено по-голям натиск върху семейните бюджети.

Източник: 3Enews/ По данни на Oxfam, Disaster Divide. Емисиие са разпределени според дяловото участие в компаниите, при зададените от Oxfam методологични ограничения. Графиката е генерирана с OpenAI

В Европа, според цитирано в доклада изследване на Lancet Countdown, домакинствата с ниски доходи имат с 10,9 процентни пункта по-висока вероятност да изпитват продоволствена несигурност при зачестяващи горещини и суши в сравнение с домакинствата със средни доходи.

Това е особено актуално за България, където поскъпването на храните засяга непропорционално хората с ниски пенсии и доходи. В същото време сушите, недостигът на вода и недостатъчните инвестиции в напояване увеличават рисковете за земеделските производители.

Докладът предупреждава и за концентрацията на собствеността върху земеделските земи. Стопанствата с площ над 1000 хектара управляват повече от половината земеделска земя в света, въпреки че представляват около 0,1% от стопанствата.

Големите производители имат по-добър достъп до финансиране, застраховки, напоителни системи и технологии. Малките фермери често не могат да си позволят подобни инвестиции. Така климатичната криза може да засили концентрацията на производството и капитала в аграрния сектор.

Печалба и от замърсяването, и от възстановяването

Един от най-критичните изводи на Oxfam е, че част от големите инвеститори печелят едновременно от индустриите, допринасящи за климатичните промени, и от бизнеса за възстановяване след бедствия.

Организацията създава аналитичния индекс Destroy & Rebuild, обхващащ 217 компании, свързани с изкопаемите горива, високите емисии, подготовката за бедствия и възстановяването след тях.

Според изследването шест големи управляващи активи дружества, сред които BlackRock, Vanguard и State Street, притежават повече от една четвърт от стойността на включените компании. BlackRock и Vanguard имат участия в 92% от дружествата в индекса, а общите им инвестиции в тях надхвърлят 1 трилион долара.

Това не означава непременно, че всяка инвестиция е неправомерна. Oxfam обаче поставя въпроса за конфликтите на интереси, концентрацията на капитала и стимулите на финансовите пазари.

Същевременно световният пазар на услуги за възстановяване след бедствия се очаква да нарасне от около 70 млрд. до 92 млрд. долара годишно до 2029 г.

Рискът, според организацията, е климатичната адаптация да се превърне предимно в пазар за печеливши услуги, вместо в система за защита на най-уязвимите.

Какво предлага Oxfam: повече отговорност за най-големите замърсители

Организацията настоява климатичната политика да бъде съчетана с мерки срещу икономическото неравенство. Основните препоръки включват прогресивно облагане на най-високите доходи и богатства, по-високи данъци върху замърсяващите инвестиции и луксозното потребление, включително частните самолети.

Oxfam предлага също значително увеличаване на публичното климатично финансиране, предимно под формата на безвъзмездни средства, както и разширяване на социалната защита, ранното предупреждение за бедствия и инвестициите в устойчиво земеделие.

За Европейския съюз това поставя въпроса за баланса между въглеродното ценообразуване и прякото облагане на високовъглеродното богатство.Сред обсъжданите от икономисти идеи е минимален данък върху големите състояния, подобен на предложението на Габриел Зукман. Подобни мерки обаче срещат препятствия, свързани с данъчния суверенитет, международната координация и риска от преместване на капитали.

За България ключовият въпрос е как средствата от европейските климатични механизми да достигнат до домакинствата и регионите, които имат най-малък капацитет да финансират прехода самостоятелно.

Заключението на Oxfam е, че борбата с климатичните промени не може да бъде успешна, ако задълбочава социалното неравенство. Намаляването на емисиите остава необходимо, но начинът, по който се разпределят разходите и ползите от прехода, ще бъде решаващ за обществената му подкрепа.

Това е и основното послание към COP31: климатичната справедливост вече не е периферна социална тема, а съществен елемент от икономическата политика.

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