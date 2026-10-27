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Щетите, свързани с климатичните промени, са причинили на европейската икономика загуби за около 200 млрд. евро в периода 2022-2025 г., или средно по 50 млрд. евро годишно. Това съобщи Европейската комисия при представянето на предложение за законодателни промени, насочени към по-добрата подготовка на Европейския съюз за последиците от климатичните промени, съобщи БТА.

Green Deal

Продължителните горещини и засушавания през това лято предизвикаха опасни горски пожари, а нивата на някои от най-големите европейски реки спаднаха до исторически минимуми. През последните години континентът беше засегнат и от опустошителни наводнения. Според ЕК тези явления показват колко сериозни могат да бъдат последиците за хората, бизнеса и инфраструктурата.

За да се приспособят европейската икономика и инфраструктура към бъдещите климатични условия, ще са необходими инвестиции от около 70 млрд. евро годишно. Според оценката на Комисията всяко вложено евро може да донесе десетократна възвръщаемост чрез предотвратени щети и загуби.

Затова ЕК предлага устойчивостта към климатичните промени да бъде включена във всички основни области на европейската политика. Целта е държавите и бизнесът да се подготвят по-добре за рискове като екстремни горещини, пожари, суши и наводнения, вместо да се налага да поемат разходите за справяне с последиците след настъпването им.

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Комисията вижда възможности и за европейските компании. Очаква се световният пазар на решения за адаптиране към климатичните промени да нарасне четирикратно и да достигне 3,5 трилиона евро до 2050 г. Според ЕК това създава предпоставки европейските предприятия да се утвърдят като водещи разработчици на технологии и решения за справяне с климатичните рискове.

Предложеното законодателство за устойчивост на климата очертава обща рамка за действия на фона на глобалното затопляне. Научните прогнози, цитирани от Комисията, сочат, че средното повишение на световната температура спрямо прединдустриалните равнища може да достигне 1,5 градуса по Целзий до 2030 г., 2 градуса до 2050 г. и 3 градуса до 2100 г. Според ЕК тези перспективи налагат по-добро планиране на инвестициите и включване на климатичните рискове в решенията за развитието на инфраструктурата, икономиката и публичните политики.

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